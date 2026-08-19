Українські АЗС сплатили понад два мільярди гривень авансових внесків: хто збільшив платежі

За січень–липень 2026 року оператори роздрібного ринку пального сплатили 2,09 млрд грн авансових внесків з податку на прибуток і ПДФО. Це на 96,6 млн грн, або 4,9%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Платежі компаній зросли

Основну суму сплатили юридичні особи — 1,991 млрд грн проти 1,890 млрд грн роком раніше. Зростання становило 101,1 млн грн, або 5,3%.

У січні-червні 2026 року юридичні особи перерахували 1,699 млрд грн, у липні — 291,8 млн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року липневі надходження від юридичних осіб збільшилися на 23,3 млн грн (на 8,7%) — з 268,5 млн до 291,8 млн грн.

При цьому кількість компаній, які сплачували авансові внески, зменшилася — з 789 до 763. Станом на 1 січня 2026 року ці компанії мали 5 108 чинних ліцензій на роздрібну торгівлю пальним.

ФОП сплатили менше

За сім місяців 2026 року фізичні особи-підприємці сплатили 94,2 млн грн авансових внесків з ПДФО. За аналогічний період 2025 року було дещо більше — 98,7 млн грн. Таким чином, платежі скоротилися на 4,5 млн грн, або 4,5%.

У січні–червні ФОП сплатили 80,5 млн грн, у липні — 13,7 млн грн. У липні 2025 року цей показник становив 13,84 млн грн.

Кількість ФОП, які сплачували авансові внески, також зменшилася — зі 128 у липні 2025 року до 120 у липні 2026-го. На 1 січня 2026 року вони мали 239 чинних ліцензій на роздрібну торгівлю пальним.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року мережі АЗС сплатили до державного бюджету 3,7 млрд грн податків. Цей показник на 8% (або на 0,3 млрд грн) більший порівняно з аналогічним періодом 2025 року.