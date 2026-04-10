За перший квартал мережі АЗС збільшили сплату податків до 3,7 млрд грн

Мережі автозаправних станцій у першому кварталі 2026 року сплатили до державного бюджету 3,7 млрд грн податків. Цей показник на 8% (або на 0,3 млрд грн) більший порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr, з посиланням на відповідь Державної податкової служби України.

Найбільшу частку в структурі надходжень займає ПДВ — 43,6%. На податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) припадає 26,3%, а на податок на прибуток — 23,8%. Зростання зафіксовано за всіма основними категоріями:

надходження з ПДФО збільшилися на 0,2 млрд грн (+25,4%);

ПДВ зріс на 0,1 млрд грн (+10%);

податок на прибуток зріс на 0,1 млрд грн (+18%).

Державна податкова служба відзначає покращення податкової дисципліни у сфері справляння ПДВ. У 2025 році обсяг постачання пального в роздрібному сегменті склав 223,5 млрд грн, що на 6,06% більше за показник 2024 року. При цьому сума ПДВ до сплати зросла на 41% і становила 3,5 млрд грн.

Також збільшився фактичний рівень сплати ПДВ у розрахунку на один літр пального. У 2024 році цей показник складав у середньому 0,78 грн; у 2025 році — 0,87 грн; за підсумками січня–лютого 2026 року — 1,09 грн.

Раніше повідомлялося, що паливна галузь демонструє позитивну динаміку детінізації, але не так швидко, як би цього хотілось. Кількість нелегальних АЗС, або тих, що не видають фіскальні чеки і не сплачують податки, в Україні залишається надвисокою.