За дев’ять місяців українські мережі АЗС збільшили сплату податків на третину попри падіння продажів

У січні-вересні 2025 року 48 мереж автозаправних станцій (АЗС) України перерахували до держбюджету 10,2 млрд грн податків, що майже на 31% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас реалізація пального через мережі АЗС скоротилася на 12% до 358,4 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Ключові показники зростання податків:

податок на прибуток зріс найбільше: з 1,6 млрд грн до 2,2 млрд грн;

ПДФО та військовий збір збільшилися з 1,7 млрд грн до 2,4 млрд грн;

акцизний податок зріс із 0,7 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Продажі падають, а виторг зростає

За даними декларацій з ПДВ (по грудень 2024-го, січень-серпень 2025 року), обсяг постачання пального через мережі АЗС скоротився до 358,4 млрд грн, що на 48,6 млрд грн, або 12% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У січні-вересні 2025 року роздрібні продавці пального реалізували 5,7 млрд л, що на 0,3 млрд л (-5,5%) менше, ніж роком раніше. При цьому виторг зріс до 289 млрд грн (+2,1%), що свідчить про здорожчання середнього чека.

Також зазначається, що у вересні поточного року податкова зафіксувала "перший за тривалий час відкат". Обсяги реалізації через РРО (реєстратор розрахункових операцій) зменшилися щодо серпня на 33,1 млн л, а сума виторгу впала на 1,6 млрд грн.

Оплата праці та ризик втрати ліцензій

Після ухвалення закону № 4536, який вимагає дотримання мінімального рівня зарплати у роздрібній торгівлі підакцизними товарами, було виявлено, що 23 з 48 мереж АЗС задекларували середню зарплату на одного працівника менш як 16 тис. грн.

Компанії, які збережуть такий рівень оплати праці, протягом трьох місяців можуть втратити ліцензії на роздрібну торгівлю пальним.

Крім того, за несплату авансових внесків з податку на прибуток, за 9 місяців 2025 року вже анульовано 551 ліцензію. Проте, податкова вважає, що запровадження авансових платежів загалом стимулює мережі, які раніше оптимізували податкове навантаження, поступово збільшувати обсяги сплати податків.



Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2025 року кількість діючих ліцензій АЗС, за якими здійснюється сплата авансових платежів з податку на прибуток та ПДФО, зросла до 5113.