Читати українською

За девять месяцев украинские сети АЗС увеличили уплату налогов на треть, несмотря на падение продаж

гривны
Сети АЗС увеличили уплату налогов / Shutterstock

В январе-сентябре 2025 года 48 сетей автозаправочных станций (АЗС) Украины перечислили в госбюджет 10,2 млрд грн налогов, что почти на 31% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время, реализация горючего через сети АЗС сократилась на 12% до 358,4 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Ключевые показатели роста налогов:

  • налог на прибыль вырос больше всего: с 1,6 млрд грн до 2,2 млрд грн;
  • НДФЛ и военный сбор увеличились с 1,7 млрд грн до 2,4 млрд грн;
  • акцизный налог вырос с 0,7 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Продажи падают, а выручка растет

По данным деклараций по НДС (по декабрь 2024-го, январь-август 2025 года), объем поставки горючего через сети АЗС сократился до 358,4 млрд грн, что на 48,6 млрд грн, или на 12% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В январе-сентябре 2025 года розничные продавцы горючего реализовали 5,7 млрд л, что на 0,3 млрд л (-5,5%) меньше, чем годом ранее. При этом выручка выросла до 289 млрд грн (+2,1%), что свидетельствует о подорожании среднего чека.

Также отмечается, что в сентябре текущего года налоговая зафиксировала "первый за длительное время откат". Объемы реализации через РРО (регистратор расчетных операций) уменьшились по отношению к августу на 33,1 млн л, а сумма выручки упала на 1,6 млрд грн.

Оплата труда и риск потери лицензий

После принятия закона № 4536, требующего соблюдения минимального уровня зарплаты в розничной торговле подакцизными товарами, было обнаружено, что 23 из 48 сетей АЗС задекларировали среднюю зарплату на одного работника менее 16 тыс. грн.

Компании, которые сохранят такой уровень оплаты труда, в течение трех месяцев могут лишиться лицензии на розничную торговлю горючим.

Кроме того, за неуплату авансовых взносов по налогу на прибыль, за 9 месяцев 2025 года уже аннулирована 551 лицензия. Однако налоговая считает, что введение авансовых платежей в целом стимулирует сети, которые ранее оптимизировали налоговую нагрузку, постепенно увеличивая объемы уплаты налогов.

Напомним, с таном на 1 октября 2025 года количество действующих лицензий АЗС, по которым осуществляется уплата авансовых платежей по налогу на прибыль и НДФЛ, возросло до 5113.

Автор:
Татьяна Ковальчук