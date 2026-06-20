Банк развития Совета Европы профинансирует жилье для ветеранов и переселенцев

Банк развития Совета Европы одобрил для Украины два новых проекта на общую сумму €140 млн. Средства будут направлены на доступное жилье для ветеранов войны и жилищную поддержку внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

Административный совет Банка развития Совета Европы 18-19 июня в Париже согласовал:

заем на €60 млн для программы "Жилье для ветеранов войны";

заем на €80 млн для жилищной поддержки ВПЛ с временно оккупированных территорий.

Программа для ветеранов предусматривает льготные долгосрочные кредиты на покупку готового жилья. Ожидается, что за счет финансирования жильем смогут обеспечить около 1,6 тыс. семей участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Участники программы смогут получить кредит сроком до 20 лет с собственным взносом в 6%. Процентная ставка будет составлять 3% в течение первых десяти лет и 7% в последующий период.

Второй проект предусматривает жилые компенсации для ВПЛ, которые выехали с временно оккупированных территорий и не могут воспользоваться стандартными механизмами компенсации из-за невозможности проверить поврежденное или уничтоженное жилье.

Помощь будут оказывать в виде жилищных сертификатов на 2 млн грн через "Действие" и Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. По ожиданиям Минфина, финансирование Банка развития Совета Европы позволит предоставить компенсации около 2 тыс. семей.

По состоянию на апрель 2026 года в рамках программы для ВПЛ подали около 36 тыс. заявлений. Более 26 тысяч из них уже согласовали органы местного самоуправления.

По данным Минфина, с момента вступления Украины в Банк развития Совета Европы в 2023 году учреждение одобрило более 810 млн евро финансирования для жилищного сектора, здравоохранения и других социальных направлений.

Напомним, Кабинет министров принял решение о дополнительном финансирование государственной программы "естьВосстановление" на 2 млрд. грн. Благодаря этому еще около 20 тысяч украинских семей смогут получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российских атак.