Авансовые платежи АЗС растут: количество лицензий превысило 5,1 тыс. – Гетманцев

По состоянию на 1 октября 2025 года количество действующих лицензий АЗС, по которым производится уплата авансовых платежей по налогу на прибыль и НДФЛ, возросло до 5113. Это на 67 лицензий больше по сравнению с показателем на 1 сентября 2025 года, что свидетельствует о стабильном восстановлении рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

В течение года юридические лица уплатили 2,7 млрд грн авансовых взносов по налогу на прибыль, из которых 270,9 млн грн – в октябре. Физические лица-предприниматели перечислили 140 млн грн НДФЛ, в том числе 13,88 млн грн в июне.

За 10 месяцев 2025 года за неуплату авансовых взносов аннулировано 563 лицензии у 376 субъектов хозяйствования. В октябре – 12 лицензий, из них 10 у юридических лиц и 2 у ФЛП.

По его словам, первые опасения бизнеса и экспертов по поводу возможных негативных последствий новой системы авансовых платежей не подтвердились. Первоначальные колебания были связаны с выходом части рынка из тени, что временно повлияло на объем аннулирования.

Причины аннулирования лицензий

Среди основных факторов, влиявших на решение об аннулировании:

закрытие сетевой АЗС осенью предыдущего года;

прекращение работы нерентабельных станций;

закрытие одиночных заправок, использовавших нелегальное горючее;

аннулирование лицензий на временно оккупированных территориях и зонах боевых действий.

Несмотря на колебания, рынок показывает устойчивые сигналы обновления. Рост количества активных лицензий и увеличение поступлений в бюджет указывают на стабилизацию отрасли и повышение уровня прозрачности.

Правительство отмечает, что потенциал для дальнейшей детенизации рынка топлива остается значительным. Ожидается продолжение активной работы налоговых и правоохранительных органов по борьбе с нелегальными АЗС.

Напомним, с 1 октября сети АЗС вынуждены платить работникам не менее 12–16 тыс. грн. Этот закон приняли, чтобы закрыть лазейку, позволяющую сетям АЗС оптимизировать налоги, занижая официальный уровень зарплаты работников.

Впрочем, операторы АЗС рассказали, что указанная норма никоим образом не скажется на их работе. А эксперты говорят, что лазейки, позволяющие недобропорядочным ритейлерам уклоняться от уплаты налогов с зарплаты работников, остаются. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.