Авансові платежі АЗС зростають: кількість ліцензій перевищила 5,1 тис. – Гетманцев

Станом на 1 жовтня 2025 року кількість діючих ліцензій АЗС, за якими здійснюється сплата авансових платежів з податку на прибуток та ПДФО, зросла до 5113. Це на 67 ліцензій більше порівняно з показником на 1 вересня 2025 року, що свідчить про стабільне відновлення ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Протягом року юридичні особи сплатили 2,7 млрд грн авансових внесків із податку на прибуток, з яких 270,9 млн грн – у жовтні. Фізичні особи-підприємці перерахували 140 млн грн ПДФО, зокрема 13,88 млн грн у червні.

За 10 місяців 2025 року через несплату авансових внесків анульовано 563 ліцензії у 376 суб’єктів господарювання. У жовтні – 12 ліцензій, з них 10 у юридичних осіб та 2 у ФОП.

За його словами, перші побоювання бізнесу та експертів щодо можливих негативних наслідків нової системи авансових платежів не підтвердилися. Початкові коливання були пов’язані з виходом частини ринку з тіні, що тимчасово вплинуло на обсяги анулювань.

Причини анулювання ліцензій

Серед основних факторів, що впливали на рішення про анулювання:

закриття мережевої АЗС восени попереднього року;

припинення роботи нерентабельних станцій;

закриття одиночних заправок, що використовували нелегальне пальне;

анулювання ліцензій на тимчасово окупованих територіях та у зонах бойових дій.

Попри коливання, ринок демонструє стійкі сигнали відновлення. Зростання кількості активних ліцензій та збільшення надходжень до бюджету вказують на стабілізацію галузі та підвищення рівня прозорості.

Уряд зазначає, що потенціал для подальшої детінізації ринку пального залишається значним. Очікується продовження активної роботи податкових та правоохоронних органів у боротьбі з нелегальними АЗС.

Нагадаємо, з 1 жовтня мережі АЗС змушені платити працівникам не менше 12-16 тис. грн. Цей закон ухвалили, щоб закрити лазівку, що дозволяла мережам АЗС оптимізувати податки, занижуючи офіційний рівень зарплатні працівників.

Втім оператори АЗС розповіли, що вказана норма жодним чином не позначиться на їх роботі. А експерти кажуть що лазівки, які дозволяють недоброчесним ритейлерам ухилятись від сплати податків з зарплатні працівників залишаються. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.