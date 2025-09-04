Мінімальна зарплата заправників зросте до 12-16 тис. грн за законом: скільки насправді платять на АЗС

З 1 жовтня мережі АЗС будуть змушені платити працівникам не менше 12-16 тис. грн. Цей закон ухвалили, щоб закрити лазівку, що дозволяла мережам АЗС оптимізувати податки занижуючи офіційний рівень зарплатні працівників. Втім оператори АЗС розповіли Delo.ua , що вказана норма жодним чином не позначиться на їх роботі. А експерти кажуть що лазівки, які дозволяють недоброчесним ритейлерам ухилятись від сплати податків з зарплатні працівників залишаються.

Підписаний президентом Володимиром Зеленським закон №4536-ІХ вимагає від мереж АЗС платити працівникам 1,5-2 мінімальних заробітних плат. З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата була підвищена до 8000 гривень на місяць. Тож з 1 жовтня працівники АЗС мають отримувати не менше 16 тис. грн заробітної плати. Для АЗС, розташованих за межами обласних центрів і Києва далі ніж на 50 км та з торгівельними залами до 500 кв. м, норма є нижчою — 12 тис. грн.

На низькі офіційні зарплати працівників АЗС, як на спосіб оптимізувати податки неодноразово вказували профільні експерти та голова податкового комітету Данило Гетьманцев. Втім, за словами того ж Гетьманцева ситуація почала нормалізовуватися і вже наприкінці минулого року мережі почали збільшувати зарплати працівників.

Скільки зараз заробляють працівники АЗС

За даними консалтингової групи "А-95", у другому кварталі 2025 середній посадовий оклад (зарплата плюс ПДФО плюс військовий збір) лише на 6 з 45 мереж АЗС був нижчий за 12 тис. грн, а у 22 мереж середній оклад перевищував 20 тис. грн.

"Торік в багатьох мереж дійсно зарплати були 7-8 тис. грн. Там була явна оптимізація, але вони були вимушені з різних причин підняти зарплатню й зараз цієї проблеми немає. Тож цей закон мало що змінить", — каже директор "А-95" Сергій Куюн.

Опитані Delo.ua мережі АЗС також зауважують, що рівень заробітних плат у великих гравців ринку зараз вже перевищує мінімум, якого вимагає закон. Причиною зростання заробітних плат, називають вимоги ринку, а не законодавця або податкової.

"Дефіцит кадрів зумовлює зростання конкуренції між роботодавцями. Нині середня зарплата у мережі Parallel перевищує 20 тисяч гривень на місяць, що майже удвічі більше, ніж кілька років тому", — каже власник та СЕО мережі АЗК Parallel Олександр Дубінін.

На сайтах з пошуку роботи зустрічаються вакансії, де пропонують зарплатні нижче ніж вимагає закон. Втім зарплати для вакансій, що суміщають дві посади (для прикладу продавець-касир та оператор) дійсно перевищують 20 тис. грн.

В мережі OKKO пояснили, що в оголошеннях про пошук роботи зазвичай вказують нижню межу зарплатні, без бонусів, які можуть бути визначені за результатами співбесіди. А в мережі АЗС UPG наголосили, що вказаний рівень заробітної — це "чиста" зарплата, а без податкових відрахувань заробітна плата складає більш ніж 20 тис. грн.

Що зміниться з 1 жовтня

Директор зі стратегічного розвитку "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука стверджує, що оскільки всі великі мережі працюють в білу і мінімальні заробітні плати більші ніж ті що наразі пропонується ввести для компаній які працюють з підакцизними групами товарів. Тож зміни в законодавство не вплинуть на діяльність компаній.

"Ми чесно платимо податки й стабільно залишаємося з-поміж лідерів у цьому питанні. Тому ініціатива не складе для нас проблем. Це не вплине на нашу ефективність та не збільшить вартість на стелі для водіїв. Мало того, ми вважаємо, що справедлива і достойна оплата праці — важлива частина якісного обслуговування та зростання бізнесу, тому для нас це один з пріоритетів", — зауважив СЕО групи компаній UPG Олександр Матюшенко.

Втім, крім великих мереж АЗС є так звані лоукостери, тобто невеликі гравці, які торгують пальним в низькому ціновому сегменті з малою маржинальністю. Однак на думку експертів дрібні мережі також не змінять ціну на стелах, а намагатимуться обійти нові норми закону. Тим більше лазівок в законі поки вистачає.

"З 46 мереж ми бачимо декілька невеликих, де є зловживання. Вони будуть робити часткову зайнятість, можуть перевести працівників на пів ставки. Тож ця норма — ні про що", — каже Куюн.

За його словами, разом зі встановленням мінімальних окладів законодавцям треба було нормувати також кількість персоналу на об'єктах АЗС, які будуть їх обслуговувати.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін погоджується з цією думкою та зауважує, що після того, як закон почне діяти частина мереж АЗС почнуть обходити його переводячи працівників на неофіційну зайнятість.

"Великі мережі навіть не помітять дію цього закону. В них велика маржа і навіть якщо собівартість проливів виросте вона розчиниться в цій маржі. А от лоу-костери, почнуть скорочувати чисельність офіційно оформлених працівників", — говорить Льоушкін.

Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко зазначає, що мережі, які раніше платити зарплату в конвертах продовжать це робити. Але частина з таких гравців може остаточно піти в тінь та перестати платити податки взагалі.

"Після прийняття норми про авансову сплату податку на прибуток, частина АЗС просто зникла з радарів. Їх не видно ні в даних щодо сплати податків, ні в даних щодо ліцензій. Але вони продовжують працювати. Думаю тут буде так само. Ринок вже давно поділився на тих, хто платить білі зарплати та тих хто платить в конверті", — говорить Сіренко.