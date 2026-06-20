В Украине завершили посевную: какой прогнозируют урожай

В Украине завершилась посевная кампания на урожай 2026 года. Несмотря на рост расходов на горючее и удобрения, аграрии ожидают собрать 81-82 млн тонн урожая, что больше прошлогоднего показателя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий исполнительного директора Первого украинского сельскохозяйственного кооператива (ПУСК) Александра Буюкли для УНИАН.

По его словам, площади под основными культурами почти не изменились. Посевы озимых культур – пшеницы, ржи, ячменя и рапса – несколько сократились из-за погодных условий, которые не позволили завершить сев в запланированных объемах.

В то же время, площади под подсолнечником и кукурузой остались на уровне прошлого года. Площади посева сои, по оценке Буюкли, сократятся.

"Об объемах производства — урожай, который соберем, должен быть больше против прошлого года и составить 81-82 млн тонн", — сказал он.

Посевная кампания в этом году обошлась аграриям дороже из-за роста цен на удобрения и горючее после перекрытия Ормузского пролива. В то же время, подорожание частично смягчили закупки ресурсов, которые часть хозяйств сделала еще осенью и зимой.

По оценке ПУСК, расходы на озимые культуры выросли на 5-10%, а на яровую группу - на 8-15%.

Буюкли отметил, что цены на удобрения в последние недели начали снижаться. Стоимость дизельного горючего, по его словам, снизилась с 90 грн за литр до 63-64 грн за литр. Это может снизить расходы на жатву и посевную озимых культур, однако ситуация на рынке остается нестабильной.

По данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, под урожай 2026 в Украине засеяли более 20 млн гектаров зерновых и масличных культур. Весной аграрии засеяли 5,88 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур.

кукурузы – 4,37 млн га;

ярового ячменя - 713,6 тыс. га;

гороха - 259,7 тыс. га;

яровой пшеницы - 186,6 тыс. га;

овса – 137,5 тыс. га;

гречихи – 55,1 тыс. га;

проса - 38,5 тыс. га.

Напомним, вчера в Украине стартовала жатва 2026 года: первыми собирать новый урожай начали аграрии южных районов Одесской области, где уже обмолачивают озимый ячмень и зимующий горох.