В Україні стартували жнива-2026: який урожай зернових очікують аграрії

В Україні стартувала жнивна кампанія 2026 року: першими збирати новий урожай почали аграрії південних районів Одеської області, де вже обмолочують озимий ячмінь і зимуючий горох.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство економіки.

Жнива розпочалися в умовах складної безпекової ситуації та погодних викликів. Водночас, за даними польових обстежень, стан посівів дає підстави для стримано оптимістичних прогнозів щодо врожаю.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький заявив, що цьогорічний урожай має повністю забезпечити внутрішні потреби України, зберегти експортний потенціал галузі та зміцнити позиції держави на світовому продовольчому ринку.

Одеська область традиційно є одним із провідних аграрних регіонів України та щороку забезпечує значну частку валового виробництва зернових і олійних культур.

Весняна посівна кампанія 2026 року вже завершена. Українські аграрії засіяли 5,88 млн га ярих зернових і зернобобових культур. Загалом під урожай 2026 року озимими та ярими зерновими й олійними культурами засіяно понад 20 млн га.

За попередніми оцінками, загальний урожай зернових та олійних культур у 2026 році очікується на рівні 81-83 млн тонн. Зокрема, прогнозується:

зернових — 60-61 млн тонн, що відповідає показникам минулого року;

пшениці — 22-23 млн тонн через скорочення посівних площ і стриманіші прогнози врожайності;

кукурудзи — понад 32 млн тонн;

ячменю — близько 5 млн тонн.

Жнивна кампанія триватиме в регіонах відповідно до строків достигання культур і погодних умов.

Також зауважимо, Департамент сільського господарства США (USDA) у своєму червневому звіті переглянув у бік підвищення прогнози для ринку пшениці України на 2026/27 маркетинговий рік (МР). Водночас показники щодо української кукурудзи залишилися незмінними.