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В Украине стартовала жатва-2026: какой урожай зерновых ожидают аграрии

жатва
В Украине стартовала жатва-2026 / Unsplash

В Украине стартовала жатва 2026 года: первыми собирать новый урожай начали аграрии южных районов Одесской области, где уже обмолачивают озимый ячмень и зимующий горох.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Министерство экономики.

Жатва началась в условиях сложной ситуации безопасности и погодных вызовов. В то же время, по данным полевых обследований, состояние посевов дает основания для сдержанно оптимистичных прогнозов по урожаю.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что урожай этого года должен полностью обеспечить внутренние потребности Украины, сохранить экспортный потенциал отрасли и укрепить позиции государства на мировом продовольственном рынке.

Одесская область традиционно является одним из ведущих аграрных регионов Украины и ежегодно обеспечивает значительную долю валового производства зерновых и масличных культур.

Весенняя посевная кампания 2026 уже завершена. Украинские аграрии засеяли 5,88 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур. Всего под урожай 2026 озимыми и яровыми зерновыми и масличными культурами засеяно более 20 млн га.

По предварительным оценкам, общий урожай зерновых и масличных культур в 2026 году ожидается на уровне 81-83 млн. тонн. В частности, прогнозируется:

  • зерновых – 60-61 млн тонн, что соответствует показателям прошлого года;
  • пшеницы - 22-23 млн тонн из-за сокращения посевных площадей и более сдержанные прогнозы урожайности;
  • кукурузы – более 32 млн тонн;
  • ячменя – около 5 млн тонн.

Жатвенная кампания продлится в регионах в соответствии со сроками созревания культур и погодных условий.

Также отметим, что Департамент сельского хозяйства США (USDA) в своем июньском отчете пересмотрел в сторону повышения прогнозы для рынка пшеницы Украины на 2026/27 маркетинговый год (МР). В то же время показатели по украинской кукурузе остались неизменными.

Автор:
Татьяна Гойденко