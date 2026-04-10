За первый квартал сети АЗС увеличили уплату налогов до 3,7 млрд грн

Сети автозаправочных станций в первом квартале 2026 уплатили в государственный бюджет 3,7 млрд грн налогов. Этот показатель на 8% (или на 0,3 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr, со ссылкой на ответ Государственной налоговой службы Украины.

Наибольшую долю в структуре поступлений занимает НДС – 43,6%. На налог с доходов физических лиц (НДФЛ) приходится 26,3%, а на налог на прибыль – 23,8%. Рост зафиксирован по всем основным категориям:

поступления с НДФЛ увеличились на 0,2 млрд грн (+25,4%);

НДС вырос на 0,1 млрд грн (+10%);

налог на прибыль вырос на 0,1 млрд грн (+18%).

Государственная налоговая служба отмечает улучшение налоговой дисциплины в сфере взимания НДС. В 2025 году объем поставки горючего в розничном сегменте составил 223,5 млрд грн, что на 6,06% больше показателя 2024 года. При этом сумма НДС к уплате выросла на 41% и составила 3,5 млрд. грн.

Также увеличился фактический уровень уплаты НДС в расчете на один литр горючего. В 2024 году этот показатель составлял в среднем 0,78 грн.; в 2025 году - 0,87 грн; по итогам января-февраля 2026 года - 1,09 грн.

Ранее сообщалось, что топливная отрасль демонстрирует положительную динамику детенизации, но не так быстро, как этого хотелось бы. Количество нелегальных АЗС, или тех, кто не выдает фискальные чеки и не платит налоги, в Украине остается сверхвысоким.