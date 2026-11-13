Оператори АЗС перерахували до бюджету три мільярди гривень авансових внесків

За січень-жовтень 2026 року оператори автозаправних станцій перерахували до бюджету 3 млрд грн авансових внесків із податку на прибуток і ПДФО. Це на 163,5 млн грн, або 5,8%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надходження становили 2,84 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr, із посиланням на офіційну відповідь Державної податкової служби.

Основні показники юридичних осіб

Основну частину коштів забезпечили юридичні особи. За десять місяців вони сплатили 2,867 млрд грн проти 2,697 млрд грн торік. Зростання становило 169,8 млн грн, або 6,3%.

У жовтні компанії перерахували 293,1 млн грн авансових внесків. Це на 24,2 млн грн, або 9%, більше, ніж за той самий місяць минулого року. Порівняно з вереснем надходження зросли на 3,6 млн грн.

При цьому кількість юридичних осіб, які сплачували ці внески, скоротилася з 792 до 750. Водночас кількість чинних ліцензій на роздрібну торгівлю пальним у компаній зросла: станом на 1 листопада їх було 5 111 проти 4 776 роком раніше.

Що відбувається з платежами ФОП

На відміну від великих компаній, підприємці-ФОП за десять місяців скоротили податкові відрахування. Вони сплатили 134,8 млн грн проти 141,1 млн грн торік. Це на 6,3 млн грн, або 4,5%, менше.

У жовтні надходження від ФОП становили 14,7 млн грн. Це на 0,8 млн грн, або 6,1%, більше, ніж у жовтні 2025 року.

Водночас кількість підприємців-платників зменшилася зі 127 до 120. Кількість їхніх чинних ліцензій на роздрібну торгівлю пальним також скоротилася – з 254 до 237.

Загалом у жовтні оператори АЗС сплатили 307,8 млн грн авансових внесків. Це на 25 млн грн, або 8,8%, більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Нагадаємо, за січень–липень 2026 року оператори роздрібного ринку пального сплатили 2,09 млрд грн авансових внесків з податку на прибуток і ПДФО.