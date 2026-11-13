Nvidia втратила понад $600 млрд вартості після відставки гендиректора

Акції Nvidia обвалилися на початку торгів у четвер, 12 листопада, внаслідок чого ринкова капіталізація виробника чипів уперше з 2025 року опустилася нижче позначки у 4 трильйони доларів. Стрімке падіння відбулося одразу після того, як генеральний директор компанії Дженсен Хуанг подав у відставку на тлі викриття двох його романів — зокрема з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

На ранкових торгах папери компанії дешевшали на 14%, опустившись до найнижчого рівня з червня 2025 року, що стерло близько 601 мільярда доларів ринкової вартості. Якщо такі втрати збережуться до закриття сесії, це стане найбільшим одноденним падінням капіталізації серед усіх компаній в історії фондового ринку.

Загалом від рекордного максимуму, зафіксованого на початку жовтня, акції Nvidia втратили вже приблизно 35%, скоротивши капіталізацію на 2 трильйони доларів за лічені тижні. Ще кілька тижнів тому Nvidia була найдорожчою компанією у світі, проте з поточною оцінкою менш ніж у 3,8 трильйона доларів вона поступилася місцем Apple та Microsoft.

Причини скандалу та наслідки для ринку штучного інтелекту

Питання подальшого перебування Дженсена Хуанга на чолі ключового виробника чипів для штучного інтелекту постало ще в неділю, коли він визнав романтичні стосунки з Еліс Хуанг — колишньою топменеджеркою сінгапурської компанії дата-центрів Megaspeed International, яку підозрюють у роботі на китайську розвідку.

А вже в середу видання The New York Times повідомило з посиланням на колишніх працівників компанії, що Хуанг також мав стосунки з віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я Кімберлі Пауелл.

Напередодні відкриття ринку в четвер Nvidia оголосила про відставку Хуанга, призначивши тимчасовою виконувачкою обов'язків CEO фінансову директорку Колетт Кресс, а члена ради директорів Гарві Джонса — першим в історії компанії головою ради директорів.

Криза розгорнулася безпосередньо перед публікацією квартального звіту Nvidia, запланованою на вівторок, а також на тлі загального занепокоєння інвесторів.

Зниження рейтингів. Протягом останнього тижня щонайменше сім компаній із Волл-стріт знизили інвестиційні рейтинги акцій Nvidia, а вартість страхування боргу компанії від дефолту наблизилася до рекордної позначки.

Сумніви щодо витрат на ШІ. Квартальні результати найбільших клієнтів Nvidia, серед яких Alphabet, Amazon та Meta Platforms, посилили занепокоєння інвесторів через величезні витрати на ШІ-інфраструктуру, які роблять грошові потоки компаній від'ємними.

Спротив будівництву дата-центрів. Підсумки проміжних виборів у США засвідчили, що значна частина виборців виступає проти спорудження дата-центрів поблизу своїх громад, що додатково погіршує прогнози майбутніх інвестицій.

Загалом із початку 2026 року акції Nvidia впали на 15%, і компанія ризикує продемонструвати найгірший річний результат із 2022 року, тоді як індекс напівпровідників Філадельфійської фондової біржі за цей самий період зріс на 47%.

Нагадаємо, CEO Nvidia Дженсен Хуанг пішов у відставку на тлі гучного скандалу. Він залишив посади генерального директора, президента та члена ради директорів компанії після розголосу навколо позашлюбних стосунків із жінкою, підозрюваною у роботі на розвідку Китаю, а керівництво компанією тимчасово перейшло до фінансової директорки Колетт Кресс.