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Чотири галузі забезпечили понад половину податкових надходжень до бюджету України

податки
Які галузі сплатили найбільше податків до бюджету України у 2026 році / Depositphotos

За січень-жовтень 2026 року чотири галузі економіки забезпечили 56,4% усіх надходжень до Зведеного бюджету України. Найбільша частка припала на переробну промисловість - 17,9%, а найвищі темпи приросту податкових платежів продемонстрував фінансовий та страховий сектор - 26,9%.

Як пише Dilo, про це інформує пресцентр Податкової служби.

Найбільшим платником серед галузей стала переробна промисловість. На неї припало 17,9% загальних надходжень до Зведеного бюджету.

До четвірки лідерів також увійшли:

  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - 16,6%;
  • державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування - 12,5%;
  • фінансова та страхова діяльність - 9,4%.

Сукупно ці чотири сектори сформували понад половину податкових надходжень державного бюджету.

Які галузі найбільше збільшили сплату податків

Порівняно із січнем-жовтнем 2025 року всі чотири галузі також продемонстрували суттєве зростання податкових платежів. Найбільший приріст у грошовому вимірі забезпечила переробна промисловість.

Зокрема, збільшення сплати податків зафіксували у таких секторах:

  • переробна промисловість - на 52,8 млрд грн, або 17,6%;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - на 45,1 млрд грн, або 16%;
  • державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування - на 39,6 млрд грн, або 19,2%;
  • фінансова та страхова діяльність - на 39,5 млрд грн, або 26,9%.

Фінансовий сектор продемонстрував найвищі темпи зростання

Хоча переробна промисловість забезпечила найбільший абсолютний приріст податкових платежів, лідером за темпами зростання стала фінансова та страхова діяльність.

За рік сплата податків у цьому секторі збільшилася на 26,9%, або на 39,5 млрд грн. Друге місце за відносним приростом посіла сфера державного управління й оборони - 19,2%.

Переробна промисловість наростила платежі на 17,6%, а оптова та роздрібна торгівля - на 16%.

Таким чином, основний внесок у наповнення Зведеного бюджету України продовжують забезпечувати промисловість, торгівля, державний сектор і фінансова діяльність. Водночас динаміка надходжень свідчить про зростання податкових платежів у кожній із цих галузей порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, за січень–вересень 2026 року місцеві бюджети зросли на 17,5%. Тоді до бюджетів громад надійшов 421 млрд грн податків, а основним джерелом доходів також залишався ПДФО.

Автор:
Ольга Опенько

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