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Найбільший аеропорт Нідерландів подарував Україні майже 30 автобусів для шкіл

електробуси
Аеропорт Амстердама подарував Україні майже 30 електробусів/NOS

Найбільший аеропорт Нідерландів — амстердамський Schiphol — передав Україні 29 пасажирських електробусів. Транспорт використовуватимуть для потреб українських шкіл та муніципального сполучення.

Як пише Dilo, про це повідомляє NOS.

Раніше ці електробуси обслуговували перон амстердамського летовища, перевозячи пасажирів від трапів літаків до терміналів. Офіційна передача транспорту українському посольству в Амстердамі відбулася напередодні.

Ініціатором допомоги виступив генеральний директор аеропорту Schiphol Пітер ван Оорд. За його словами, на цю думку його наштовхнула новина про те, що нідерландський Національний парк Де-Хоге-Велюве передав Україні п’ять позашляховиків.

З'ясувавши, що списаний транспорт виставили на продаж, керівник летовища звернувся до МЗС Нідерландів та посольства України, щоб дізнатися про актуальні потреби.

Після підтвердження запиту він вирішив безоплатно передати Україні всі 29 електробусів разом із чотирма зарядними станціями до них.

Логістику та додаткове комплектування взяв на себе нідерландський благодійний фонд Protect Ukraine, який із початку повномасштабного вторгнення РФ системно доставляє в Україну медикаменти, аптечки та позашляховики.

Волонтери завантажили в салони електробусів генератори та потужні зарядні станції перед відправленням в Україну.

Нагадаємо, французький регіон Іль-де-Франс передасть Україні 34 великі пасажирські автобуси. Транспорт використовуватиме "Укрзалізниця" для забезпечення пасажирських перевезень у разі пошкодження залізничної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Бесараб

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