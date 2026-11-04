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Франція передасть "Укрзалізниці" 34 автобуси для забезпечення альтернативних маршрутів

Микола Калашник, Стефан Боде
Микола Калашник провів зустріч із віцепрезидентом французького регіону Іль-де-Франс Стефаном Боде / Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту

Французький регіон Іль-де-Франс передасть Україні 34 великі пасажирські автобуси. Транспорт використовуватиме "Укрзалізниця" для забезпечення пасажирських перевезень у разі пошкодження залізничної інфраструктури.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Графік поставок та призначення транспорту

Передача техніки відбуватиметься поетапно: перші машини надійдуть у листопаді, решта — протягом грудня. Усі 34 автобуси передадуть українській стороні до кінця 2026 року.

Автобуси залучать до проєкту "УЗ Довезе". Його мета — створювати альтернативні та комбіновані маршрути на тих ділянках, де залізничний рух зупинено або ускладнено через російські обстріли.

"Передача автобусів для Укрзалізниці — один із конкретних результатів такого партнерства", — зазначив міністр Микола Калашник.

Співпраця з регіоном Іль-де-Франс також охоплює підтримку енергосистеми. Французькі партнери опрацьовують надання генераторів для об'єктів критичної інфраструктури, а також зарядних станцій для закладів соціальної сфери Київської та Чернігівської областей.

Раніше повідомлялося, що Україна обговорює з Туреччиною можливості інвестицій у відновлення транспортної інфраструктури. Одним із пріоритетних напрямів співпраці може стати оновлення локомотивного парку “Укрзалізниці” та модернізація залізничних колій.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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