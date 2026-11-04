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Франция передаст "Укрзализныце" 34 автобуса для обеспечения альтернативных маршрутов

Николай Калашник, Стефан Боде
Николай Калашник провел встречу с вице-президентом французского региона Иль-де-Франс Стефаном Боде / Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта

Французский регион Иль-де-Франс передаст Украине 34 больших пассажирских автобуса. Транспорт будет использовать "Укрзализныця" для обеспечения пассажирских перевозок в случае повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

График поставок и назначения транспорта

Передача техники будет происходить поэтапно: первые машины поступят в ноябре, остальные – в течение декабря. Все 34 автобуса передадут украинской стороне до конца 2026 года.

Автобусы будут привлечены к проекту "УЗ Довезе". Его цель – создавать альтернативные и комбинированные маршруты на тех участках, где железнодорожное движение остановлено или усложнено из-за российских обстрелов.

"Передача автобусов для Укрзализныци - один из конкретных результатов такого партнерства", - отметил министр Николай Калашник.

Сотрудничество с регионом Иль-де-Франс также поддерживает энергосистему. Французские партнеры разрабатывают предоставление генераторов для объектов критической инфраструктуры, а также зарядных станций для учреждений социальной сферы Киевской и Черниговской областей.

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает с Турцией возможности инвестиций в восстановление транспортной инфраструктуры. Одним из приоритетных направлений сотрудничества может стать обновление локомотивного парка "Укрзализныци" и модернизация железнодорожных путей.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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