Крупнейший аэропорт Нидерландов подарил Украине около 30 автобусов для школ

Крупнейший аэропорт Нидерландов – амстердамский Schiphol – передал Украине 29 пассажирских электробусов. Транспорт будут использовать для нужд украинских школ и муниципального сообщения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает NOS.

Ранее эти электробусы обслуживали перрон амстердамского аэропорта, перевозя пассажиров от трапов самолетов к терминалам. Официальная передача транспорта украинскому посольству в Амстердаме прошла накануне.

Инициатором помощи выступил генеральный директор аэропорта Schiphol Питер ван Оорд. По его словам, по его мнению, его натолкнула новость о том, что нидерландский Национальный парк Де-Хоге-Велюве передал Украине пять внедорожников.

Выяснив, что списанный транспорт выставили на продажу, руководитель аэропорта обратился в МИД Нидерландов и посольство Украины, чтобы узнать актуальные потребности.

После подтверждения запроса он решил безвозмездно передать Украине все 29 электробусов вместе с четырьмя зарядными станциями к ним.

Логистику и дополнительную комплектацию взял на себя нидерландский благотворительный фонд Protect Ukraine, который с начала полномасштабного вторжения РФ системно доставляет в Украину медикаменты, аптечки и внедорожники.

Волонтеры загрузили в салоны электробусов генераторы и мощные зарядные станции перед отправкой в Украину.

Напомним, французский регион Иль-де-Франс передаст Украине 34 крупных пассажирских автобуса. Транспорт будет использовать "Укрзалізниця" для обеспечения пассажирских перевозок в случае повреждения железнодорожной инфраструктуры.