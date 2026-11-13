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У Парижі за запитом України арештували маєток Костянтина Жеваго за $40 млн

Костянтин Жеваго
У Парижі за запитом України арештували маєток Костянтина Жеваго за $40 млн / УНІАН

У Парижі за запитом Офісу генерального прокурора України арештували особняк вартістю 40 мільйонів доларів, який належить підсанкційному бізнесмену Костянтину Жеваго. Нерухомість заблокували в межах розслідування справи про розтрату 113 мільйонів доларів із банку "Фінанси та Кредит".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на допис виконувача обов'язків генерального прокурора України Антона Ковальського у Facebook.

За словами очільника відомства, арешт маєтку став результатом спільної роботи українських прокурорів, слідчих Державного бюро розслідувань та французьких правоохоронців. 

Антон Ковальський підкреслив, що це рішення доводить доступність закордонних активів фігурантів для українського правосуддя, а робота з міжнародними партнерами в цьому напрямі триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що актив Костянтина Жеваго у центрі Києва отримав нового управителя. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало договір за підсумками конкурсу на Prozorro, за умовами якого 81% прибутку від використання об'єкта надходитиме до державного бюджету.

Автор:
Максим Кольц

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