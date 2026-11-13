В Париже по запросу Украины арестовали имение Константина Жеваго за $40 млн

В Париже по запросу Офиса генерального прокурора Украины арестовали особняк стоимостью 40 миллионов долларов, принадлежащий подсанкционному бизнесмену Константину Жеваго. Недвижимость заблокирована в рамках расследования дела о растрате 113 миллионов долларов из банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение исполняющего обязанности генерального прокурора Украины Антона Ковальского в Facebook.

По словам главы ведомства, арест имения стал результатом совместной работы украинских прокуроров, следователей Государственного бюро расследований и французских правоохранителей.

Антон Ковальский подчеркнул, что это решение доказывает доступность иностранных активов фигурантов для украинского правосудия, а работа с международными партнерами в этом направлении продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что актив Константина Жеваго в центре Киева получил нового управляющего. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заключило договор по итогам конкурса на Prozorro, по условиям которого 81% прибыли от использования объекта будет поступать в государственный бюджет.