Актив Константина Жеваго в центре Киева получил нового управляющего

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заключило договор на управление арестованным активом Константина Жеваго в центре Киева. Управителя впервые определили через Prozorro, а 81% прибыли от использования актива будет поступать в государственный бюджет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение АРМА.

Управляющим по результатам открытого конкурса стало частное предприятие "Оптима Ресурс". Продолжается процедура фактической передачи имущества в соответствии с условиями заключенного договора.

Как сообщили в агентстве, это первый актив, управляющий для которого определили по новым правилам через электронную систему Prozorro в рамках реформы АРМА.

После завершения процедуры передачи компания-управитель будет осуществлять эксплуатацию актива в соответствии с условиями договора. При этом 81% прибыли от его использования будет направляться в государственный бюджет.

В агентстве напомнили, что арест на объект был наложен Государственным бюро расследований по согласованию с Офисом генерального прокурора в рамках уголовного производства. После этого имущество было передано в управление АРМА, которое организовало открытый конкурс, определило управляющего и обеспечило дальнейшую передачу актива в управление в интересах государства.

Об управителе

Согласно данным YouControl, частное предприятие " Оптима-Ресурс" (код ЕГРПОУ 35107478) зарегистрировано 3 мая 2007 года и работает в Полтаве. Уставный капитал предприятия составляет 5,485 млн грн.

Руководителем, учредителем и конечной бенефициарной владелицей компании является Юлия Гордиенко, которой принадлежит 100% уставного капитала предприятия.

Основной вид деятельности компании – производство другой мебели (КВЭД 31.09) . Также предприятие занимается производством офисной мебели, строительных металлических конструкций, изделий из проволоки, цепей и пружин и осуществляет другие виды деятельности.

Что известно о Жеваго

Константину Жеваго еще в 2019 году объявили о подозрение в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 млн. дол. банка "Финансы и кредит" Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В декабре 2022 года французские стражи порядка задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, но впоследствии он вышел на свободу под залог. В ноябре 2023 года Верховный суд Франции окончательно отказал Украине в экстрадиции Жеваго. В Украине его заочно арестовали в июле 2024 года.

В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго в размере 46 млрд грн для возмещения убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo, а также вертолет бизнесмена, переданного военным.