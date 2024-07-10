ВАКС заочно арестовал олигарха Жеваго

10 июля 2024 года следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поддержал позицию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для владельца группы “Финансы и кредит” Константина Жеваго.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Жеваго подозревается в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда (ч. 4 ст. 369 УК Украины).

После задержания подозреваемого и его доставки на место проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос

Отметим, что на момент совершения преступления и в настоящее время Константин Жеваго находится на территории Французской Республики.

Дело Жеваго

По данным следствия, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (ГОК) у четырех компаний (бывшие акционеры). Через 18 лет, в 2020 году, бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований.

Однако в 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал договор купли-продажи ценных бумаг недействительным. Чтобы не потерять акции, в начале марта 2023 г. бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном Суде.

В течение марта - апреля 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 млн. долларов США (1,8 млн. долларов США - судьям Верховного Суда, остальные - как "оплата" посреднических услуг).

19 апреля 2023 г. Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена. 15 мая 2023 года председатель Верховного Суда и адвокат был разоблачен "на горячем" во время получения второго транша в размере 450 тысяч долларов США.

3 августа НАБУ сообщило Жеваго о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу в отношении Полтавского горно-обогатительного комбината.

Детали дела Князева

В июне 2023 года НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его голову Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки.

Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо него председателем суда было избран Станислав Кравченко.

Сначала Князева арестовали с возможностью выхода под залог в 107 миллионов гривен, но затем снизили эту сумму до 75 миллионов. 31 августа ВАКС уменьшил размер залога уже до 55 миллионов гривен, 26 сентября – до 45 миллионов, 11 октября – до 35 миллионов, 5 декабря – до 27 миллионов, а 30 января – до 18,2 миллиона гривен. 31 января экспредседателя Верховного суда уволили из-под стражи после внесения залога.