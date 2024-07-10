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ВАКС заочно арестовал олигарха Жеваго

ВАКС заочно арестовал олигарха Жеваго
ВАКС заочно арестовал олигарха Жеваго

10 июля 2024 года следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поддержал позицию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для владельца группы “Финансы и кредит” Константина Жеваго.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Жеваго подозревается в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда (ч. 4 ст. 369 УК Украины).

После задержания подозреваемого и его доставки на место проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос

Отметим, что на момент совершения преступления и в настоящее время Константин Жеваго находится на территории Французской Республики.

Дело Жеваго

По данным следствия, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (ГОК) у четырех компаний (бывшие акционеры). Через 18 лет, в 2020 году, бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований.

Однако в 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал договор купли-продажи ценных бумаг недействительным. Чтобы не потерять акции, в начале марта 2023 г. бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном Суде.

В течение марта - апреля 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 млн. долларов США (1,8 млн. долларов США - судьям Верховного Суда, остальные - как "оплата" посреднических услуг).

19 апреля 2023 г. Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена. 15 мая 2023 года председатель Верховного Суда и адвокат был разоблачен "на горячем" во время получения второго транша в размере 450 тысяч долларов США.

3 августа НАБУ сообщило Жеваго о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу в отношении Полтавского горно-обогатительного комбината.

Детали дела Князева

В июне 2023 года НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему   в Верховном суде и задержало его голову Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки.

Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия   Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо него председателем суда было избран Станислав Кравченко.

Сначала Князева арестовали с возможностью выхода под залог в 107 миллионов гривен, но затем снизили эту сумму до 75 миллионов. 31 августа ВАКС уменьшил размер залога уже до 55 миллионов гривен, 26 сентября – до 45 миллионов, 11 октября – до 35 миллионов, 5 декабря – до 27 миллионов, а 30 января – до 18,2 миллиона гривен. 31 января экспредседателя Верховного суда уволили из-под стражи после внесения залога.

Автор:
Татьяна Гойденко