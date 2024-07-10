ВАКС заочно заарештував олігарха Жеваго

10 липня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтримав позицію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для власника групи “Фінанси і кредит” Костянтина Жеваго.

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Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Жеваго підозрюється у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду (ч. 4 ст. 369 КК України).

Після затримання підозрюваного та його доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання

Зазначимо, що на момент вчинення злочину та на теперішній час Костянтин Жеваго перебуває на території Французької Республіки.

Справа Жеваго

За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній (колишні акціонери). Через 18 років, у 2020 році, колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні вимог.

Однак у 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним. Щоб не втратити акції, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді.

Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн доларів США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг).

19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. 15 травня 2023 року голову Верховного Суду та адвоката було викрито "на гарячому" під час отримання другого траншу у розмірі 450 тисяч доларів США.

3 серпня НАБУ повідомило Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі стосовно Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Деталі справи Князева

В червні 2023 року НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря.

Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня замість нього головою суду було обрано Станіслава Кравченка.

Спершу Князєва арештували з можливістю виходу під заставу в 107 мільйонів гривень, але потім зменшили цю суму до 75 мільйонів. 31 серпня ВАКС зменшив розмір застави вже до 55 мільйонів гривень, 26 вересня - до 45 мільйонів, 11 жовтня - до 35 мільйонів, 5 грудня - до 27 мільйонів, а 30 січня - до 18,2 мільйона гривень. 31 січня ексголову Верховного суду звільнили з-під варти після внесення застави.