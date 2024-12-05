Австрия отказалась в экстрадиции Фирташа в США

Венский суд отказал в экстрадиции украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США. Там он обвиняется в коррупционных схемах, связанных со взятками за добычу титана в Индии.

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Об этом сообщает австрийское издание Vienna Online.

Решение Венского областного суда было принято еще 7 ноября, но прокуратура Австрии планирует подать апелляцию.

Фирташ был арестован в Вене в марте 2014 года и освобожден под залог в 125 миллионов евро.

Американцы обвиняют Фирташа в коррупции в связи с так и не реализуемым титановым соглашением в Индии. США подозревают Фирташу в США грозит 80 лет тюрьмы и конфискация имущества, но он может пойти на сделку Фирташа в предоставлении $18,5 миллиона взятки индийским чиновникам за получение разрешения на разработку месторождений титана в индийском штате Андхра-Прадеш.

Готовую продукцию Фирташ планировал продавать американской компании Boeing, а годовая прибыль от этого могла составить почти $500 миллионов.

Фирташ отрицает обвинения и говорит о политически мотивированном преследовании.

Отметим, что уже после этого решения суда Британия ввела санкции против Фирташа. Его обвинили в том, что он "скрыл десятки миллионов фунтов полученных доходов на рынке недвижимости Великобритании".

Украина же, напомним, санкции против Фирташа ввела 24 июня 2021 года на три года. В июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и ряда российских олигархов на 10 лет.