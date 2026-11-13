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Компания совладельцев EVA и Varus получила разрешение на строительство большого логистического парка под Киевом

Компания WinHub получила разрешение на строительство логистического парка WinHub Kyiv Airport
Компания WinHub получила разрешение на строительство логистического парка WinHub Kyiv Airport

Украинская девелоперская компания WinHub, входящая в состав корпорации Terwin, получила разрешение на строительство нового логистического комплекса WinHub Kyiv Airport.

Как пишет Dilo, об этом сообщил президент корпорации Terwin, совладелец торговых сетей EVA и Varus Руслан Шостак.

По его словам, пакет документов подавали дистанционно через государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ), а положительное решение поступило уже через девять дней.

Бизнесмен подчеркнул, что ранее прохождение аналогичных разрешительных процедур затягивалось на месяцы.

"Для бизнеса время имеет вполне конкретную цену. За каждым месяцем ожидания - отложенные инвестиции, рабочие места и налоги, которые государство могло бы уже получать", - подчеркнул предприниматель.

Он добавил, что подобные кейсы являются значительным аргументом в переговорах с зарубежными партнерами, демонстрируя способность украинской государственной системы работать оперативно даже в условиях полномасштабной войны.

О WinHub

WinHub – украинская девелоперская компания, входящая в состав корпорации Terwin Руслана Шостака и Валерия Киптика.

Компания реализует проект строительства сети логистических парков класса "А" общей площадью 1 млн. кв. м в Киеве, Львове, Одессе и Днепре. Общий планируемый бюджет инвестиций в проект составляет от $700 млн до $1 млрд.  

Компания уже инвестировала в более 65 проектов общей площадью 2,4 млн квадратных метров, охватывая сектора офисной, логистической, торговой, развлекательной, жилой и многофункциональной недвижимости.

Напомним, ранее Шостак рассказывал, что с начала войны в Украине уничтожено 2,1 млн. кв. м составов класса А и Б+. Из них 1,5 млн – в Киевской области. Причем 900 тысяч кв. м уничтожено с начала 2026 года. К началу войны количество украинских составов оценивалось где-то на уровне 4,2 млн кв. м класса А и Б. Также с начала войны введено в эксплуатацию еще 800 тыс. кв. м.

Автор:
Татьяна Бессараб

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