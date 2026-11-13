Компания совладельцев EVA и Varus получила разрешение на строительство большого логистического парка под Киевом

Украинская девелоперская компания WinHub, входящая в состав корпорации Terwin, получила разрешение на строительство нового логистического комплекса WinHub Kyiv Airport.

Как пишет Dilo, об этом сообщил президент корпорации Terwin, совладелец торговых сетей EVA и Varus Руслан Шостак.

По его словам, пакет документов подавали дистанционно через государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ), а положительное решение поступило уже через девять дней.

Бизнесмен подчеркнул, что ранее прохождение аналогичных разрешительных процедур затягивалось на месяцы.

"Для бизнеса время имеет вполне конкретную цену. За каждым месяцем ожидания - отложенные инвестиции, рабочие места и налоги, которые государство могло бы уже получать", - подчеркнул предприниматель.

Он добавил, что подобные кейсы являются значительным аргументом в переговорах с зарубежными партнерами, демонстрируя способность украинской государственной системы работать оперативно даже в условиях полномасштабной войны.

О WinHub

WinHub – украинская девелоперская компания, входящая в состав корпорации Terwin Руслана Шостака и Валерия Киптика.

Компания реализует проект строительства сети логистических парков класса "А" общей площадью 1 млн. кв. м в Киеве, Львове, Одессе и Днепре. Общий планируемый бюджет инвестиций в проект составляет от $700 млн до $1 млрд.

Компания уже инвестировала в более 65 проектов общей площадью 2,4 млн квадратных метров, охватывая сектора офисной, логистической, торговой, развлекательной, жилой и многофункциональной недвижимости.

Напомним, ранее Шостак рассказывал, что с начала войны в Украине уничтожено 2,1 млн. кв. м составов класса А и Б+. Из них 1,5 млн – в Киевской области. Причем 900 тысяч кв. м уничтожено с начала 2026 года. К началу войны количество украинских составов оценивалось где-то на уровне 4,2 млн кв. м класса А и Б. Также с начала войны введено в эксплуатацию еще 800 тыс. кв. м.