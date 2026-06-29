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В Киевской области построят гигантский логистический парк за $80 млн: кто инвестирует
Украинский девелопер WINHUB и международная компания White Star Real Estate вместе построят современный логистический парк класса "А". Новый комплекс появится в селе Мечта в Киевской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба WINHUB.
Соответствующее стратегическое соглашение партнеры подписали в Гданьске на международной конференции Ukraine Recovery Conference 2026. Об этом официально сообщила пресс-служба WINHUB.
Параметры проекта и этапы строительства
Масштабный инфраструктурный проект предполагает:
- возведение логистического комплекса общей площадью около 90 тысяч квадратных метров;
- общий объем инвестиций в строительство оценивается в 80 миллионов долларов;
- девелопмент объекта будет происходить поэтапно и охватит пять очередей на земельном участке площадью 18 гектаров.
В рамках первого этапа запланировано строительство около 20 тысяч квадратных метров складских помещений, а его финал и ввод в эксплуатацию намечены на четвертый квартал 2027 года.
Стратегическое расположение
Будущий логистический парк получит выгодное локационное расположение всего в 7 километрах от границы Киева непосредственно вдоль международной автомагистрали Е40 Киев — Житомир.
Это обеспечит резидентам быстрый и удобный доступ к ключевым транспортным коридорам в направлении Западной Украины и стран Европейского Союза.
Для реализации замысла девелоперы планируют привлечь ведущие международные финансовые учреждения и иностранных подрядчиков.
Непосредственные строительные работы и финансирование начнутся сразу же после получения необходимых регуляторных согласований, при этом старт первых процессов на площадке ожидается уже до конца текущего года.
Справка
WINHUB - это украинский девелопер логистических парков. Проект предусматривает строительство складов класса "А" общей площадью 1 млн. кв. м вдоль основных транспортных коридоров Украина-ЕС в Киеве, Одессе, Львове, Днепре.
Планируется доступ к комплексному пулу инфраструктуры и сервисам для бесперебойной, эффективной и комфортной работы резидентов и посетителей. Сеть логистических парков обеспечит создание тысяч новых рабочих мест, развитие локальных сообществ и формирование сети сопутствующих бизнесов и сервисов.
White Star Real Estate – ведущий инвестор, девелопер, управляющий активами и оператор недвижимости, работающий в Центральной и Восточной Европе с 1997 года.
Компания реализовала и инвестировала более 65 проектов общей площадью 2,4 млн квадратных метров во всем регионе, охватывая сектора офисной, логистической, торговой, развлекательной, жилой и многофункциональной недвижимости.
Напомним, международная логистическая группа Global Ocean Link (GOL) построит склад в селе Соломоново в Закарпатье, рядом с границами Венгрии и Словакии. Объект будет иметь формат логистического комплекса класса A+. Компания рассматривает этот проект не только как складскую недвижимость, но и как инфраструктурный хаб для управления товарными потоками между Украиной и ЕС.