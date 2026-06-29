Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 29 июня.

По состоянию на 29 июня 2026 года в Украине стоимость клубники поползла вверх, подешевела черешня. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 29 июня:

Фрукт Цена Смена Яблоки 28-55 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 70-85 грн +0% Лимоны 140-150 грн +0% Клубника 120 -1 6 0 грн +8,3% Черешня 5 0 -1 00 грн -33,3%

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Какие фрукты подешевели больше всего

Цены на клубнику в Украине начали расти. Пока ягода 120-160 грн, а на прошлой неделе ее продавали по 105-160 грн/кг.

Стоимость черешни активно снижается. Теперь цены на ягоду колеблются в пределах 50-100 грн/кг, хотя в середине июня черешня стоила дороже - 70-150 грн/кг.

Также почти вдвое подешевели абрикосы – со 110–160 до 60–110 грн/кг. Цены на малину опустились с 250–750 до 200–300 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, в частности бананов и апельсинов, будет зависеть от колебаний курса гривны по отношению к доллару. В сегменте отечественной продукции прогнозируется удорожание яблок, что связано с постепенным истощением запасов урожая в прошлом году в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. В результате низких температур в весенний период также пострадали персики, черешни, вишни и сливы.