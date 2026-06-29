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Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 29 червня

ягоди
В Україні подешевшала черешня / Depositphotos

Станом на 29 червня 2026 року в Україні вартість полуниці поползла вгору, натомість подешевшала черешня. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість фруктів та ягід станом на 29 червня наступна:

Фрукт Ціна Зміна
Яблука 28-55 грн +0%
Банани 60-65 грн +0%
Апельсини 70-85 грн +0%
Лимони 140-150 грн +0%
Полуниця 120-160 грн +8,3%
Черешня 50-100 грн -33,3%
Мережа Особливості
АТБ найдешевші банани
Сільпо широкий асортимент ягід
Novus найдешевша полуниця

Які фрукти подешевшали найбільше 

Ціни на полуницю в Україні почали зростати . Наразі ягода 120-160 грн, а минулого тижня її продавали по 105-160 грн/кг.

Вартість черешні натомість активно знижається.  Наразі ціни на ягоду коливаються у межах 50-100 грн/кг, хоча у середині червня черешня коштувала дорожче — 70–150 грн/кг.

Також майже вдвічі подешевшали абрикоси – зі 110-160 до 60-110 грн/кг. Ціни на малину опустилися з 250-750 до 200-300 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, зокрема бананів та апельсинів, залежатиме від коливань курсу гривні відносно долара. У сегменті вітчизняної продукції прогнозується подорожчання яблук, що пов'язано із поступовим вичерпанням запасів урожаю минулого року в місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Внаслідок низьких температур у весняний період також постраждали персики, черешні, вишні та сливи.

Автор:
Світлана Манько