Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 29 червня

Станом на 29 червня 2026 року в Україні вартість полуниці поползла вгору, натомість подешевшала черешня. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 29 червня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 28-55 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 70-85 грн +0% Лимони 140-150 грн +0% Полуниця 120 -1 6 0 грн +8,3% Черешня 5 0 -1 00 грн -33,3%

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Які фрукти подешевшали найбільше

Ціни на полуницю в Україні почали зростати . Наразі ягода 120-160 грн, а минулого тижня її продавали по 105-160 грн/кг.

Вартість черешні натомість активно знижається. Наразі ціни на ягоду коливаються у межах 50-100 грн/кг, хоча у середині червня черешня коштувала дорожче — 70–150 грн/кг.

Також майже вдвічі подешевшали абрикоси – зі 110-160 до 60-110 грн/кг. Ціни на малину опустилися з 250-750 до 200-300 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, зокрема бананів та апельсинів, залежатиме від коливань курсу гривні відносно долара. У сегменті вітчизняної продукції прогнозується подорожчання яблук, що пов'язано із поступовим вичерпанням запасів урожаю минулого року в місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Внаслідок низьких температур у весняний період також постраждали персики, черешні, вишні та сливи.