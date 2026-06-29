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Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 29 червня
Станом на 29 червня 2026 року в Україні вартість полуниці поползла вгору, натомість подешевшала черешня. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.
Ціни на фрукти та ягоди
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 29 червня наступна:
|Фрукт
|Ціна
|Зміна
|Яблука
|28-55 грн
|+0%
|Банани
|60-65 грн
|+0%
|Апельсини
|70-85 грн
|+0%
|Лимони
|140-150 грн
|+0%
|Полуниця
|120-160 грн
|+8,3%
|Черешня
|50-100 грн
|-33,3%
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевші банани
|Сільпо
|широкий асортимент ягід
|Novus
|найдешевша полуниця
Які фрукти подешевшали найбільше
Ціни на полуницю в Україні почали зростати . Наразі ягода 120-160 грн, а минулого тижня її продавали по 105-160 грн/кг.
Вартість черешні натомість активно знижається. Наразі ціни на ягоду коливаються у межах 50-100 грн/кг, хоча у середині червня черешня коштувала дорожче — 70–150 грн/кг.
Також майже вдвічі подешевшали абрикоси – зі 110-160 до 60-110 грн/кг. Ціни на малину опустилися з 250-750 до 200-300 грн/кг.
Прогноз цін
Вартість імпортних фруктів, зокрема бананів та апельсинів, залежатиме від коливань курсу гривні відносно долара. У сегменті вітчизняної продукції прогнозується подорожчання яблук, що пов'язано із поступовим вичерпанням запасів урожаю минулого року в місцевих господарствах.
Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.
Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Внаслідок низьких температур у весняний період також постраждали персики, черешні, вишні та сливи.