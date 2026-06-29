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Электронными доверительными услугами ГНС с начала года воспользовались более 130 тысяч клиентов

электронный ключ
Электронными доверительными услугами ГНС с начала года воспользовались более 130 тысяч клиентов / Freepik

За первые пять месяцев 2026 года электронными доверительными услугами Государственной налоговой службы воспользовались более 130,8 тысяч клиентов. Среди них — 60,4 тысяч юридических лиц и более 70,4 тысяч физических лиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

За это время налоговая бесплатно выдала более 374 тысяч квалифицированных сертификатов. Эти цифровые ключи необходимы предпринимателям и гражданам для предоставления отчетности, использования государственных онлайн-сервисов, подписания документов и ведения электронного документооборота.

Все больше пользователей выбирают дистанционные сервисы, чтобы не тратить время на очереди. В частности, более 56 тысяч клиентов продолжили действие своих электронных ключей онлайн вообще без посещения пунктов обслуживания.

В общей сложности по таким электронным запросам ГНС сформировала почти 186 тысяч сертификатов. Всего же за все время работы Квалифицированного передатчика электронных доверительных услуг ГНС его клиентами стали более 6 миллионов пользователей, для которых создали почти 16 миллионов цифровых сертификатов.

Напомним, ранее сообщалось, что более 63 тысяч украинцев уже оформили е-карту налогоплательщика онлайн. За первые две недели работы нового цифрового сервиса от ГНС десятки тысяч граждан Украины смогли получить документ без физического посещения государственных учреждений и длинных очередей.

Автор:
Максим Кольц