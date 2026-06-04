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Без очередей в ГНС: более 63 тысяч украинцев уже оформили е-карту налогоплательщика онлайн

смартфон, мужчина
Более 63 тысяч украинцев получили электронную карточку налогоплательщика / Freepik

За первые две недели работы нового цифрового сервиса более 63 тысяч граждан Украины оформили карточку налогоплательщика в электронной форме. Этот инструмент позволяет получить документ без физического посещения государственных учреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Оформление регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) является популярной административной услугой среди украинцев. В прошлом году Государственная налоговая служба Украины выдала более 600 тысяч документов.

Новый формат распределил потоки заявителей следующим образом:

  • через мобильное приложение "Дія" электронный документ получили 62,5 тысяч украинцев;
  • через цифровую платформу "е-Консул" услугой воспользовались около 700 граждан, находящихся за пределами Украины.

"Документ, который ежегодно нужен тысячам граждан, можно получить в несколько кликов. Сервис ежедневно набирает все большую популярность… Максимальная цифровизация сервисов – это то, над чем мы активно работаем в налоговой в последнее время", — отметила глава ГНСУ Леся Карнаух.

Внедрение бесплатной услуги произошло благодаря координации нескольких государственных ведомств и международных партнеров. Совместную работу по алгоритму автоматизации провели Государственная налоговая служба Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство иностранных дел Украины. Финансовую и техническую поддержку запуск сервиса получил от ЕС в рамках программы DT4UA, реализацией которой занимается Академия электронного управления.

Напомним, в мае в Приложении " Действие " запустили возможность оформления е-карты налогоплательщика онлайн - как для взрослых, так и для детей.

Автор:
Татьяна Ковальчук