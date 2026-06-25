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Без электроэнергии остались потребители пяти областей: где нет света
25 июня в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Относительно применения ограничений
В Минэнерго отметили, что 25 июня применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.
В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Свет без графиков до осени
Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.
Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.