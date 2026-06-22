Из-за жары в Украину вернулись отключения электроэнергии: в отдельных районах Киева отсутствует свет

В Украине уже начался сезон летних отключений света из-за чрезмерного использования кондиционеров. В отдельных районах Киева 22 июня отсутствовал свет.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал УНИАН председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

"В принципе, да, можно сказать, что сезон летних отключений электроэнергии уже начался в Украине. Не забываем, что враг готовит следующие обстрелы, которые могут еще больше усилить дефицит из-за повреждений подстанций", – отметил эксперт.

Он добавил, что главной причиной отключений стало массовое использование кондиционеров в результате летней жары.

"Сейчас наблюдается дефицит электроэнергии в утренние и вечерние часы. Это связано с тем, что активно используется кондиционирующее оборудование. Кондиционеры суммарно в Украине могут давать дополнительный дефицит электроэнергии на уровне до 1,8-2 ГВт/час. Это огромная цифра. потребителей", – подчеркивает Игнатьев.

По его словам, летом блоки АЭС выходят на плановый ремонт – это еще одна причина. В то же время, на импорт электроэнергии из Европы не стоит особо рассчитывать.

"Не забываем, что 2 энергоблока АЭС, а это 2 ГВт/час – выведены сейчас в плановые ремонты. Хоть они и с опережением графика идут, но все равно. В Европе сейчас также жара – у наших соседей румын, венгров, словаков, поляков. Поэтому нет такого объема электроэнергии у них. Ничего нам импортировать. суммарно дает дефицит электроэнергии. Поэтому в разных регионах, где больше потребления, но нет возможности передать, распределить электроэнергию, как раз и создается дефицит», – отмечает эксперт.

Он прогнозирует, что свет будут выключать даже если украинцы будут меньше использовать кондиционеры.

"Если мы вместе снизим потребление за счет неиспользования электроэнергии для кондиционеров, то в утренние часы это может быть до 2 часов, не считая обстрелов. В вечерние часы - от 3 до 4 часов", - считает Игнатьев.

В Киеве исчез свет

Жители отдельных районов Киева в понедельник, 22 июня, сообщили об отключении электроэнергии. В частности, отключение света фиксировались в Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах.

Кроме того, свет исчез и в части Оболонского района, в частности, на улице Иорданской. Как сообщают жители столицы, в домовых чатах появляются сообщения о начале аварийных отключений электроэнергии.

В ДТЭК подтверждают отсутствие света в Днепровском и Дарницком районах Киева в результате аварии. Согласно сообщению энергетиков, электроснабжение должно вернуться в дома к 16:00.

В Минэнерго сообщали, что 22 июня применение ограничений не прогнозируется.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.