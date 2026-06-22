Ущерб почти на 50 млн грн: правоохранители разоблачили схему фиктивного разминирования Николаевщины

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении шести лицам, которые организовали схему присвоения бюджетных средств во время гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель Николаевщины. Фигуранты безосновательно получили 49,2 млн грн за работу, которую никто не выполнял.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Детали дела

По данным следствия, в 2024-2025 годах группа связанных предприятий выиграла тендеры от Центра гуманитарного разминирования на очистку полей в Черниговской, Херсонской и Николаевской областях. Исполнители должны были искать и обезвреживать взрывоопасные предметы. Они лишь имитировали процесс и вносили в официальные документы ложные данные об очистке территорий.

Подозрения объявили:

руководителям двух столичных компаний, занимавшихся гуманитарным разминированием;

трем руководителям групп разминирования;

директору агропредприятия, подписывающему акты выполненных работ.

Следователи зафиксировали разговоры подозреваемых, где они обсуждали отсутствие контроля над их деятельностью.



Отмечается, что это не первый эпизод по этому уголовному делу. В апреле 2026 года правоохранители уже объявили подозрение директору столичного оператора противоминной деятельности и руководительнице группы саперов. Тогда из-за фиктивного разминирования земель в Херсонской области из госбюджета незаконно вывели 6,3 млн. грн.

В настоящее время полиция проверяет аналогичные факты подделки документов в других регионах Украины.

Напомним, в мае не был зафиксирован ни один новый заказ на очистку аграрных земель от мин и других взрывоопасных предметов.