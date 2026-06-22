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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 22 июня.
По состоянию на 22 июня 2026 г. в Украине на 20% снизилась стоимость черешни, а цены на клубнику упали на 16,67%. В то же время, стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 22 июня:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|28-55 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|70-85 грн
|+0%
|Лимоны
|140-150 грн
|+0%
|Клубника
|9 0 -1 4 0 грн
|-16,67 %
|Черешня
|7 0 -1 3 0 грн
|-20%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
В Украине начали снижаться цены на черешню местных хозяйств, которая теперь стоит 70-130 грн/кг. Хотя на прошлой неделе стоимость черешни была выше: цена колебалась в пределах 130–190 грн/кг.
Цены на клубнику упали на 20%. Пока ягода стоит 90-140 грн/кг, а на прошлой неделе ее продавали по 91-180 грн/кг.
Дешевле, чем на прошлой неделе, стоят вишня 60-110 грн/кг (-23,08%), а также малина (-30%), голубика (-14,29%) и черника (-33,33%). В то же время, цены на персик, абрикос и нектарин не изменились.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.
В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.