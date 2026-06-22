Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 22 июня.

По состоянию на 22 июня 2026 г. в Украине на 20% снизилась стоимость черешни, а цены на клубнику упали на 16,67%. В то же время, стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 22 июня:

Фрукт Цена Смена Яблоки 28-55 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 70-85 грн +0% Лимоны 140-150 грн +0% Клубника 9 0 -1 4 0 грн -16,67 % Черешня 7 0 -1 3 0 грн -20%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

В Украине начали снижаться цены на черешню местных хозяйств, которая теперь стоит 70-130 грн/кг. Хотя на прошлой неделе стоимость черешни была выше: цена колебалась в пределах 130–190 грн/кг.

Цены на клубнику упали на 20%. Пока ягода стоит 90-140 грн/кг, а на прошлой неделе ее продавали по 91-180 грн/кг.

Дешевле, чем на прошлой неделе, стоят вишня 60-110 грн/кг (-23,08%), а также малина (-30%), голубика (-14,29%) и черника (-33,33%). В то же время, цены на персик, абрикос и нектарин не изменились.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.