Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 22 червня

Станом на 22 червня 2026 року в Україні на 20% знизилась вартість черешні, а ціни на полуницю впали на 16,67%. Водночас вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 22 червня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 28-55 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 70-85 грн +0% Лимони 140-150 грн +0% Полуниця 9 0 -1 4 0 грн -16,67 % Черешня 7 0 -1 3 0 грн -20%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 40,56 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

В Україні почали знижуватися ціни на черешню з місцевих господарств, яка тепер коштує 70-130 грн/кг. Хоча минулого тижня вартість черешні була вище: ціна коливалася в межах 130–190 грн/кг.

Ціни на полуницю впали на 20%. Наразі ягода коштує 90-140 грн/кг, а минулого тижня її продавали по 91-180 грн/кг.

Дешевше, ніж попереднього тижня, коштують вишня 60-110 грн/кг (-23,08%), а також малина (-30%), лохина (-14,29%) та чорниця (-33,33%). Водночас ціни на персик, абрикос та нектарин не змінилися.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.