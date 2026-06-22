Збитків майже на 50 млн грн: правоохоронці викрили схему фіктивного розмінування Миколаївщини

Київська міська прокуратура повідомила про підозру шістьом особам, які організували схему привласнення бюджетних коштів під час гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель Миколаївщини. Фігуранти безпідставно отримали 49,2 млн грн за роботу, яку ніхто не виконував.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Деталі справи

За даними слідства, у 2024–2025 роках група пов’язаних підприємств виграла тендери від Центру гуманітарного розмінування на очищення полів у Чернігівській, Херсонській та Миколаївській областях. Виконавці мали шукати та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Натомість вони лише імітували процес та вносили в офіційні документи неправдиві дані про очищення територій.

Наразі підозри оголосили:

керівникам двох столичних компаній, що займалися гуманітарним розмінуванням;

трьом керівникам груп розмінування;

директору агропідприємства, який підписував акти виконаних робіт.

Слідчі зафіксували розмови підозрюваних, де вони обговорювали відсутність контролю за їхньою діяльністю.



Зазначається, що це не перший епізод у цій кримінальній справі. У квітні 2026 року правоохоронці вже оголосили підозру директору столичного оператора протимінної діяльності та керівниці групи саперів. Тоді через фіктивне розмінування земель у Херсонській області з держбюджету незаконно вивели 6,3 млн грн.

Зараз поліція перевіряє аналогічні факти підробки документів в інших регіонах України.

Нагадаємо, у травні не було зафіксовано жодного нового замовлення на очищення аграрних земель від мін та інших вибухонебезпечних предметів.