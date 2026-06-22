Кредиты под 0,1% и гранты: как государство поддержит бизнес в прифронтовых регионах

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины представило комплексный пакет государственной помощи для возобновления бизнеса в пострадавших от войны прифронтовых областях. Особый фокус направлен на предприятия Харьковской, Сумской и Черниговской областей, которые ежедневно подвергаются враждебным атакам, но продолжают работать.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Главной новостью для предпринимателей прифронтовых территорий стало существенное льготное расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%", которое заработает уже с 1 июля. Малый и средний бизнес сможет привлечь дешевые средства на восстановление разрушенного или поврежденного имущества.

Условия обновленного кредитного инструмента:

Процентная ставка: всего 0,1% годовых за первые два года действия договора;

Максимальный объем: кредитный лимит установлен на уровне до 150 млн. грн.

Инструменты поддержки в рамках "Сделано в Украине"

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий подчеркнул, что ключевой задачей государства является предоставление понятных механизмов компенсации потерь, страхования рисков и сохранения производственного потенциала общин. Помимо кредитов, бизнесу предложили несколько действующих программ:

Гранты на возобновление производства: предприятия перерабатывающей промышленности могут получить безвозвратные гранты до 16 млн грн на восстановление мощностей. Государство готово профинансировать до 80% стоимости проекта, в то время как доля софинансирования от заявителя составляет 20%. Страхование военных рисков от ЭКА: Экспортно-кредитное агентство компенсирует предприятиям на прифронтовых территориях до 30 млн. грн. за поврежденное или уничтоженное имущество. Также доступна компенсация до 3 млн. грн. страховой премии по договорам военных рисков. Программа "Точка опоры": инструмент помощи для сохранения трудовых коллективов во время вынужденного простоя из-за боевых действий. Работодатели могут компенсировать расходы на выплату заработных плат и уплату ЕСВ на время возобновления деятельности предприятия.

Напомним, с начала года украинский бизнес привлек по программе "5-7-9%" льготных кредитов почти на 61 миллиард гривен. Государственные банки остаются ключевыми партнерами этой инициативы, обеспечивая более половины общего объема финансирования, что позволяет поддерживать ликвидность предприятий по всей стране.