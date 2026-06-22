Собственная железная дорога, скважины и 22 гектара: на Франковщине продают крупный завод

В Ивано-Франковской области был выставлен на продажу промышленно-складской комплекс общей площадью 42,2 тыс. кв. м. Объект расположен в 35 км от Ивано-Франковска и занимает земельный участок площадью 22 га.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

В Прикарпатье продают производственный хаб

В Ивано-Франковской области был выставлен на продажу большой промышленно-складской комплекс общей площадью 42,2 тыс. кв. м. Объект расположен в 35 километрах от Ивано-Франковска и занимает земельный участок площадью 22 гектара.

В состав имущественного комплекса входят производственные корпуса, складские помещения, административные здания, ремонтно-механические цеха, котельная, пожарное депо, столовая, водонапорная башня, газораспределительный пункт, а также железнодорожная ветка и другие инфраструктурные объекты. Общая площадь производственных помещений превышает 30 тыс. кв. м, складов – более 10,3 тыс. кв. м, административных зданий – около 1,8 тыс. кв. м.

По информации продавца, помещения находятся в хорошем техническом состоянии и не нуждаются в дополнительных ремонтных работах. Конструктивные характеристики комплекса позволяют использовать его для различных видов промышленной деятельности, в частности, производства строительных материалов, деревообработки, машиностроения, металлообработки, агропереработки или создания логистического хаба.

Объект снабжен необходимыми инженерными коммуникациями. На территории расположены трансформаторная подстанция мощностью 3,2 МВт, газораспределительный пункт, три скважины, центральная канализация и котельная. Территория комплекса ограждена, оборудована системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования.

Причиной продажи указана реструктуризация активов собственника. Цена не разглашается.

Напомним, в городе Тальное Черкасской области продается имущественный комплекс бывшего сахарного завода за 1 500 000 долларов.