Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

--0,01

EUR

51,46

+0,01

Готівковий курс:

USD

45,00

44,90

EUR

51,92

51,75

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Власна залізниця, свердловини та 22 гектари: на Франківщині продають великий завод

завод
У Франківській області продають масштабний промисловий комплекс / Урядовий портал

В Івано-Франківській області виставили на продаж промислово-складський комплекс загальною площею 42,2 тис. кв. м. Об'єкт розташований за 35 км від Івано-Франківська та займає земельну ділянку площею 22 га.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

У Прикарпатті продають виробничий хаб

В Івано-Франківській області виставили на продаж великий промислово-складський комплекс загальною площею 42,2 тис. кв. м. Об'єкт розташований за 35 кілометрів від Івано-Франківська та займає земельну ділянку площею 22 гектари.

До складу майнового комплексу входять виробничі корпуси, складські приміщення, адміністративні будівлі, ремонтно-механічні цехи, котельня, пожежне депо, їдальня, водонапірна вежа, газорозподільний пункт, а також власна залізнична гілка та інші інфраструктурні об’єкти. Загальна площа виробничих приміщень перевищує 30 тис. кв. м, складів — понад 10,3 тис. кв. м, адміністративних будівель — близько 1,8 тис. кв. м.

За інформацією продавця, приміщення перебувають у доброму технічному стані та не потребують додаткових ремонтних робіт. Конструктивні характеристики комплексу дозволяють використовувати його для різних видів промислової діяльності, зокрема виробництва будівельних матеріалів, деревообробки, машинобудування, металообробки, агропереробки або створення логістичного хабу.

Об'єкт забезпечений необхідними інженерними комунікаціями. На території розташовані трансформаторна підстанція потужністю 3,2 МВт, газорозподільний пункт, три свердловини, центральна каналізація та котельня. Територія комплексу огороджена, обладнана системами відеоспостереження, пожежної сигналізації, вентиляції та кондиціонування.

Причиною продажу вказано реструктуризацію активів власника. Ціна не розголошується.

Нагадаємо, у місті Тальне Черкаської області продається майновий комплекс колишнього цукрового заводу за $1 500 000.

Автор:
Ольга Опенько