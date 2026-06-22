Власна залізниця, свердловини та 22 гектари: на Франківщині продають великий завод

В Івано-Франківській області виставили на продаж промислово-складський комплекс загальною площею 42,2 тис. кв. м. Об'єкт розташований за 35 км від Івано-Франківська та займає земельну ділянку площею 22 га.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

У Прикарпатті продають виробничий хаб

В Івано-Франківській області виставили на продаж великий промислово-складський комплекс загальною площею 42,2 тис. кв. м. Об'єкт розташований за 35 кілометрів від Івано-Франківська та займає земельну ділянку площею 22 гектари.

До складу майнового комплексу входять виробничі корпуси, складські приміщення, адміністративні будівлі, ремонтно-механічні цехи, котельня, пожежне депо, їдальня, водонапірна вежа, газорозподільний пункт, а також власна залізнична гілка та інші інфраструктурні об’єкти. Загальна площа виробничих приміщень перевищує 30 тис. кв. м, складів — понад 10,3 тис. кв. м, адміністративних будівель — близько 1,8 тис. кв. м.

За інформацією продавця, приміщення перебувають у доброму технічному стані та не потребують додаткових ремонтних робіт. Конструктивні характеристики комплексу дозволяють використовувати його для різних видів промислової діяльності, зокрема виробництва будівельних матеріалів, деревообробки, машинобудування, металообробки, агропереробки або створення логістичного хабу.

Об'єкт забезпечений необхідними інженерними комунікаціями. На території розташовані трансформаторна підстанція потужністю 3,2 МВт, газорозподільний пункт, три свердловини, центральна каналізація та котельня. Територія комплексу огороджена, обладнана системами відеоспостереження, пожежної сигналізації, вентиляції та кондиціонування.

Причиною продажу вказано реструктуризацію активів власника. Ціна не розголошується.

Нагадаємо, у місті Тальне Черкаської області продається майновий комплекс колишнього цукрового заводу за $1 500 000.