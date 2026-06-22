Кредити під 0,1% та гранти: як держава підтримає бізнес у прифронтових регіонах

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України презентувало комплексний пакет державної допомоги для відновлення бізнесу в постраждалих від війни прифронтових областях. Особливий фокус спрямовано на підприємства Харківської, Сумської та Чернігівської областей, які щодня зазнають ворожих атак, але продовжують працювати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Головною новиною для підприємців прифронтових територій стало суттєве пільгове розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%", яке запрацює вже з 1 липня. Малий і середній бізнес зможе залучити дешеві кошти на відбудову зруйнованого або пошкодженого майна.

Умови оновленого кредитного інструменту:

Відсоткова ставка: усього 0,1% річних протягом перших двох років дії договору;

Максимальний обсяг: кредитний ліміт встановлено на рівні до 150 млн грн.

Інструменти підтримки в межах "Зроблено в Україні"

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький наголосив, що ключовим завданням держави є надання зрозумілих механізмів для компенсації втрат, страхування ризиків та збереження виробничого потенціалу громад. Крім кредитів, бізнесу запропонували кілька діючих програм:

Гранти на відновлення виробництва: підприємства переробної промисловості можуть отримати безповоротні гранти до 16 млн грн на відновлення потужностей. Держава готова профінансувати до 80% вартості проєкту, тоді як частка співфінансування від заявника становить 20%. Страхування воєнних ризиків від ЕКА: Експортно-кредитне агентство компенсує підприємствам на прифронтових територіях до 30 млн грн за пошкоджене чи знищене майно. Також доступна компенсація до 3 млн грн страхової премії за договорами воєнних ризиків. Програма "Точка опори": інструмент допомоги для збереження трудових колективів під час вимушеного простою через бойові дії. Роботодавці мають змогу компенсувати витрати на виплату заробітних плат та сплату ЄСВ на час відновлення діяльності підприємства.

Нагадаємо, від початку року український бізнес залучив за програмою "5-7-9%" пільгових кредитів майже на 61 мільярд гривень. Державні банки залишаються ключовими партнерами цієї ініціативи, забезпечуючи понад половину від загального обсягу фінансування, що дозволяє підтримувати ліквідність підприємств по всій країні.