Перші компенсації бізнесу за страхування воєнних ризиків: три з чотирьох компаній – клієнти ІНГО

У межах державної програми компенсації втрат від воєнних ризиків в Україні провели перші компенсації частини страхової премії для бізнесу. Із чотирьох підприємств, які першими отримали через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) 6,8 млн грн компенсації, три є клієнтами ІНГО.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу страхової компанії.

Перші виплати бізнесу за страхування воєнних ризиків

У Мінекономіки повідомили, що завдяки програмі підприємства змогли знизити вартість страхування майна від воєнних ризиків із середнього рівня 4,24% до 1,19%.

Водночас пресслужба ІНГО додає, що перші учасники програми розташовані у Києві, три з них застраховані в цій страховій компанії.

Програма передбачає часткову компенсацію вартості страхової премії для бізнесу по всій території України. Держава через ЕКА компенсує до 3 млн грн витрат на страхування майна від воєнних ризиків. Ініціатива реалізується в межах політики "Зроблено в Україні".

"Реалізація державної програми має на меті не лише знизити фінансове навантаження на підприємства при страхуванні воєнних ризиків, а й сприяти розвитку культури страхування та системного управління ризиками в українському бізнесі", – зазначив голова правління ЕКА Руслан Гашев.

За інформацією Мінекономіки, в межах програми вже подано 40 заявок із Києва, Київської, Львівської, Рівненської та Черкаської областей. Загальний обсяг страхового покриття становить 4,3 млрд грн, потенційний обсяг компенсації – 59,5 млн грн.

Окремо для бізнесу у прифронтових регіонах працює механізм компенсації збитків за пошкоджене або знищене внаслідок обстрілів майно. Програма передбачає покриття збитків на суму до 30 млн грн. Наразі погоджено 106 заявок із потенційним обсягом компенсацій 1,8 млрд грн.

Попит зростає

В ІНГО зазначають, що попит на страхування воєнних ризиків поступово зростає, особливо серед підприємств, пов’язаних із виробництвом, логістикою, складами та комерційною нерухомістю.

Голова правління ІНГО Андрій Семченко заявив, що запуск практичних виплат у межах державної програми став важливим етапом для страхового ринку та системи підтримки інвестицій в Україні.

"Для ринку це дуже важливий момент. Після 2022 року тема страхування воєнних ризиків довгий час залишалася складною через обмежені можливості перестрахування та високий рівень невизначеності. Зараз ми бачимо вже не лише появу механізмів, а їхню практичну роботу з реальними врегульованими збитками та компенсаціями бізнесу", – сказав він.

Про ІНГО та страхування воєнних ризиків

ІНГО – одна з найбільших страхових компаній України, працює на ринку понад 30 років. Спеціалізується на корпоративному та приватному страхуванні, зокрема страхуванні майна, транспорту, медичних та воєнних ризиків.

Пресслужба зазначає, що ІНГО є одним із найбільших учасників сегмента страхування воєнних ризиків в Україні. Перший об’єкт за ризиками Political Violence Insurance (PVI) компанія застрахувала ще у липні 2014 року.

Сьогодні компанія бере участь у міжнародних програмах перестрахування воєнних ризиків за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та міжнародної компанії Aon. Вона має ліміт покриття у 50 млн євро. У межах програми протягом 2025 року компанія застрахувала вантажоперевезення, автомобільний і залізничний транспорт на суму понад 352 млн євро.

За підсумками 2025 року ІНГО виплатила фізичним особам понад 22,5 млн грн за збитками, пов’язаними з воєнними діями. Загальний обсяг виплат за воєнними ризиками перевищив 110 млн грн, що у 4,6 раза більше, ніж роком раніше.

За даними Національної асоціації страховиків України, ІНГО посідає перше місце за обсягом премій у сегменті страхування юридичних осіб за підсумками 2025 року та першого кварталу 2026 року.