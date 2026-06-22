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Rakuten Viber интегрировал функции ChatGPT: что изменится для украинских пользователей

Viber
Rakuten Viber спросил украинцев, что помогает им в борьбе со стрессом

Мессенджер Rakuten Viber внедряет инструменты OpenAI. Украинские пользователи iOS и Android получили бесплатный доступ к функциям ChatGPT для редактирования фотографий, перевода и создания итогов переписки непосредственно в приложении.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе компании.

"Партнерство с OpenAI открывает доступ к ChatGPT прямо в мессенджере, делая его полезным помощником по ежедневным делам - даже для тех, кто раньше не имел дела с ИИ", - отметил CEO Rakuten Viber Офир Эял.

Какие функции доступны?

По запросам пользователей действуют ограничения по количеству. Большинство функций работает без авторизации, однако для получения более высоких лимитов и редактирования изображений можно войти в существующий аккаунт OpenAI или создать новый.

Пользователям доступны следующие функции на базе ChatGPT:

  • ШИ-ассистент в отдельном чате для поиска информации и генерации идей;
  • вызов ChatGPT в любом личном или групповом диалоге с помощью символа "@";
  • редактирование и стилизация изображений по готовым шаблонам через инструмент ChatGPT Images;
  • автоматическое создание краткого изложения статей и документов по ссылкам в чате;
  • формирование краткого итога разговора в группах для быстрого ознакомления с контекстом;
  • редактирование тона и исправление текста сообщений перед отправкой в чатах, каналах и сообществах;
  • перевод сообщений на другие языки с помощью кнопки с значком ручки.

Конфиденциальность и безопасность данных

Разговоры пользователей в мессенджере защищены сквозным шифрованием. Нейросеть получает доступ только к конкретному сообщению-запросу, где его упомянули. Остальное содержимое чата остается недоступным для ИИ.

OpenAI обрабатывает и сохраняет отправленные текстовые запросы и изображения в течение ограниченного времени. Эти данные не используются для обучения языковым моделям. Перед началом работы пользователь подтвердит согласие с политикой безопасности OpenAI.

Напомним, в феврале сообщалось, что Viber запускает новую функцию для быстрой переписки на основе ИИ , позволяющей корректировать и переводить текст непосредственно в поле ввода перед отправкой сообщения.

Автор:
Татьяна Ковальчук