Новости
Viber запускает новую функцию для быстрой переписки: что изменится для пользователей

Viber
Viber запускает встроенный ИИ для редактирования / Depositphotos

Мессенджер Rakuten Viber объявил о запуске функции для усовершенствования сообщений. Функция на основе ИИ позволяет корректировать и переводить текст непосредственно в поле ввода перед отправкой сообщения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Rakuten Viber.

Умное редактирование

Новая функция призвана сделать ежедневную коммуникацию более профессиональной и четкой. Система способна автоматически исправлять грамматические ошибки, структурировать хаотические черновики, набранные на ходу, и адаптировать тон сообщения под конкретную ситуацию — от официально-делового до дружественного.

Это позволяет пользователям сосредоточиться на сущности мнения, доверив техническое оформление нейросети.

Как воспользоваться обновлением

Для использования функции необходимо нажать кнопку справа от поля ввода и выбрать нужное действие: улучшить текст, изменить его тон или перевести.

Полученный вариант можно отправить в чат или сгенерировать новый. Функция помогает сообщениям звучать лучше, позволяя пользователям сосредоточиться на содержании и скорости общения.

Текст сообщения усовершенствуется с помощью моделей OpenAI. Данные сообщения не используются для обучения искусственному интеллекту и удаляются сразу после обработки. Стандарты безопасности и конфиденциальности Viber остаются неизменными.

Функция усовершенствования сообщений станет доступна всем пользователям в Украине в ближайшие дни.

Инвестиции в ИИ

Запуск усовершенствования сообщений — часть долгосрочных инвестиций Rakuten Viber в функции на базе искусственного интеллекта, целью которых является упростить общение и сэкономить время людей. Ранее Viber анонсировал запуск ИИ-ассистентов, краткого изложения чата и ссылок.

Компания планирует внедрять новые возможности, чтобы ИИ еще больше помогал в ежедневной коммуникации в приложении.

Это также часть инициативы Rakuten Group — Triple 20. Ее цель — на 20% повысить эффективность маркетинга, операционной деятельности и клиентского сервиса благодаря ИИ.

Ранее Rakuten Viber объявил о запуске ШИ-ассистентов — наборе тематических чатов с искусственным интеллектом, которые помогут пользователям быстрее справляться с ежедневными задачами прямо в приложении.

Автор:
Татьяна Бессараб