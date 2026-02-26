Viber запускає нову функцію для швидкої переписки: що зміниться для користувачів

Месенджер Rakuten Viber оголосив про запуск функції для вдосконалення повідомлень. Функція на основі ШІ дозволяє коригувати та перекладати текст безпосередньо в полі введення перед відправкою повідомлення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber.

Розумне редагування

Нова функція покликана зробити щоденну комунікацію більш професійною та чіткою. Система здатна автоматично виправляти граматичні помилки, структурувати хаотичні чернетки, набрані "на ходу", та адаптувати тон повідомлення під конкретну ситуацію — від офіційно-ділового до дружнього.

Це дозволяє користувачам зосередитися на суті думки, довіривши технічне оформлення нейромережі.

Як скористатися оновленням

Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку праворуч від поля введення та обрати потрібну дію: покращити текст, змінити його тон або перекласти.

Отриманий варіант можна надіслати в чат або ж згенерувати новий. Функція допомагає повідомленням звучати краще, дозволяючи користувачам зосередитися на змісті та швидкості спілкування.

Текст повідомлення вдосконалюється за допомогою моделей OpenAI. Дані повідомлень не використовуються для навчання штучного інтелекту й видаляються одразу після обробки. Стандарти конфіденційності та безпеки Viber залишаються незмінними.

Функція вдосконалення повідомлень стане доступною всім користувачам в Україні найближчими днями.

Інвестиції в ШІ

Запуск вдосконалення повідомлень — частина довгострокових інвестицій Rakuten Viber у функції на базі штучного інтелекту, що має на меті спростити спілкування та заощадити час людей. Раніше Viber анонсував запуск ШІ-асистентів, стислого викладу чату та посилань.

Компанія планує впроваджувати нові можливості, щоби ШІ ще більше допомагав у щоденній комунікації в застосунку.

Це також є частиною ініціативи Rakuten Group — Triple 20. Її мета — на 20% підвищити ефективність маркетингу, операційної діяльності та клієнтського сервісу завдяки ШІ.

Раніше Rakuten Viber оголосив про запуск ШІ-асистентів — набір тематичних чатів зі штучним інтелектом, які допоможуть користувачам швидше справлятися з щоденними задачами прямо у застосунку.