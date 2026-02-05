Запланована подія 2

Viber запускає ШІ-асистентів у застосунку: як це працює

Viber
Viber запускає ШІ-асистентів просто в застосунку

Rakuten Viber оголосив про запуск ШІ-асистентів — набір тематичних чатів зі штучним інтелектом, які допоможуть користувачам швидше справлятися з щоденними задачами прямо у застосунку. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber.

ШІ-асистент присвячений конкретному завданню

Зазначається, що пʼять нових спеціалізованих чатів зібрані в окремій папці у списку чатів. Кожен ШІ-асистент присвячений конкретному завданню:

  • ШІ-довідник — універсальний помічник для пошуку інформації, пояснення складних тем і швидкого дослідження.
  • ШІ-компаньйон — співрозмовник для порад, пошуку ідей і розвʼязання побутових дилем.
  • ШІ-кухар — кулінарний помічник, що допоможе з меню та рецептами.
  • ШІ-коуч — асистент для підтримки емоційного стану та саморефлексії.
  • ШІ-редактор — помічник, що допоможе перефразувати та вдосконалити текст повідомлення.
Миттєво переходити від запитання до дій

Нові ШІ-асистенти дозволять миттєво переходити від запитання до дій, не витрачаючи час на перемикання між різними застосунками. Взаємодія з ШІ-асистентами максимально природна — це як написати повідомлення другу, колезі або експерту. Асистенти самі пропонують варіанти відповіді для типових ситуацій. Таким чином ШІ допомагає спростити щоденні справи, перетворюючись з абстрактної технології на зручний інструмент на кожен день.

Запити користувачів надсилаються для обробки в OpenAI, проте вони не використовуються для навчання моделей штучного інтелекту.

ШІ-асистенти доступні на iOS, Android та у десктопній версії Viber. Спеціальна папка з асистентами вже з’явилася в мобільних застосунках. Усі розмови, розпочаті на смартфоні, синхронізуються з комп’ютером. Це забезпечує безперервну роботу на будь-якому пристрої. Функція вже доступна для всіх користувачів Viber в Україні з версією застосунку 26.6 та вище.

Додамо, Rakuten Viber запустив два нові інтерактивні інструменти для бізнесів: карусель та список у бізнес-повідомленнях. Ці оновлення допоможуть брендам зробити спілкування з клієнтами більш зручним і автоматизованим.

Автор:
Світлана Манько