Rakuten Viber інтегрував функції ChatGPT: що зміниться для українських користувачів

Месенджер Rakuten Viber впроваджує інструменти OpenAI. Українські користувачі iOS та Android отримали безплатний доступ до функцій ChatGPT для редагування фото, перекладу та створення підсумків листування безпосередньо у додатку.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Партнерство з OpenAI відкриває доступ до ChatGPT просто в месенджері, роблячи його корисним помічником у щоденних справах — навіть для тих, хто раніше не мав справи з ШІ", — зазначив CEO Rakuten Viber Офір Еял.

Які функції доступні?

На запити користувачів діють обмеження за кількістю. Більшість функцій працює без авторизації, проте для отримання вищих лімітів та редагування зображень можна увійти у наявний акаунт OpenAI або створити новий.

Користувачам доступні такі функції на базі ChatGPT:

ШІ-асистент в окремому чаті для пошуку інформації та генерації ідей;

виклик ChatGPT у будь-якому особистому чи груповому діалозі за допомогою символу "@";

редагування та стилізація зображень за готовими шаблонами через інструмент ChatGPT Images;

автоматичне створення стислого викладу статей та документів за лінками у чаті;

формування короткого підсумку розмови у групах для швидкого ознайомлення з контекстом;

редагування тону та виправлення тексту повідомлень перед відправленням у чатах, каналах і спільнотах;

переклад повідомлень іншими мовами за допомогою кнопки з піктограмою ручки.

Конфіденційність та безпека даних

Розмови користувачів у месенджері захищені наскрізним шифруванням. Нейромережа отримує доступ лише до конкретного повідомлення-запиту, де її згадали. Решта вмісту чату залишається недоступною для ШІ.

OpenAI обробляє та зберігає надіслані текстові запити й зображення протягом обмеженого часу. Ці дані не використовуються для навчання мовних моделей. Перед початком роботи користувач має підтвердити згоду з політикою безпеки OpenAI.

Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що Viber запускає нову функцію для швидкої переписки на основі ШІ, яка дозволяє коригувати та перекладати текст безпосередньо в полі введення перед відправкою повідомлення.