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Более 200 км дорог на Херсонщине получили антидроновую защиту

Антидроновая защита прифронтовых дорог
Антидроновая защита прифронтовых дорог

В Херсонской области на стратегически важных маршрутах обустроили более 207 км антидроновой защиты. Работы проделали на самых опасных участках между общинами региона и в Херсоне.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свриденко.

Что изменилось на прифронтовых дорогах

Первоочередное внимание было уделено наиболее уязвимым участкам дорог между общинами региона и маршрутам в пределах областного центра. На других отрезках работы продолжаются. Реализация проектов осуществляется на средства государственного и областного бюджетов.

В регионе подчеркивают, что безопасность логистики является одним из ключевых факторов устойчивости сил обороны, особенно в условиях постоянных атак на гражданскую инфраструктуру.

В прифронтовых областях Украины с начала 2026 года обустроено более 887 км антидроновой защиты. Кроме того, в течение мая-июня на территориях вблизи линии фронта восстановлено более 198 км автомобильных дорог.

Все эти меры направлены на обеспечение безопасной поставки подразделений, эвакуации раненых и стабильной работы логистических маршрутов.

Напомним, в Днепропетровской области завершили строительство антидронового покрытия вдоль 42 км важного логистического маршрута. Работы на этом участке выполнены на 100%.

Автор:
Ольга Опенько