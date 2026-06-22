Понад 200 км доріг на Херсонщині отримали антидроновий захист

У Херсонській області на стратегічно важливих маршрутах облаштували понад 207 км антидронового захисту. Роботи виконали на найнебезпечніших ділянках між громадами регіону та в Херсоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свриденко.

Що змінилося на прифронтових дорогах

Першочергову увагу приділили найбільш вразливим ділянкам доріг між громадами регіону та маршрутам у межах обласного центру. На інших відрізках роботи тривають. Реалізація проєктів здійснюється коштом державного та обласного бюджетів.

У регіоні наголошують, що безпека логістики є одним із ключових чинників стійкості Сил оборони, особливо в умовах постійних атак на цивільну інфраструктуру.

Загалом у прифронтових областях України від початку 2026 року облаштовано понад 887 км антидронового захисту. Окрім цього, протягом травня–червня на територіях поблизу лінії фронту відновлено понад 198 км автомобільних доріг.

Усі ці заходи спрямовані на забезпечення безпечного постачання підрозділів, евакуації поранених та стабільної роботи логістичних маршрутів.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині завершили будівництво антидронового покриття вздовж 42 км важливого логістичного маршруту. Роботи на цій ділянці виконані на 100%.