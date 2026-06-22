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Сертификация железнодорожной продукции в Украине переходит на новую модель

железная дорога
Что изменится после появления нового органа сертификации железнодорожной продукции / Pixabay

В Украине продолжает развиваться система сертификации железнодорожной продукции в соответствии с новыми техническими регламентами. К перечню аккредитованных органов по оценке соответствия присоединился "Днепровский экспертно-технический центр".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.

Рынок сертификации железнодорожной продукции

Девятым аккредитованным органом по оценке соответствия стал "Днепровский экспертно-технический центр", о чем сообщили на совещании Министерства развития общин и территорий Украины с представителями отрасли.

В Минразвитии подчеркнули, что не планируют ограничивать количество органов сертификации и ожидают появления новых участников рынка. По словам замминистра Алексея Балесты, любая организация может получить соответствующий статус после прохождения аккредитации в Национальном агентстве по аккредитации Украины.

В ведомстве отмечают, что внедрение технических регламентов формирует новый сегмент рынка услуг, связанный с сертификацией железнодорожной продукции, процессов ее производства, ремонта и модернизации. Независимые аккредитованные органы оценки соответствия подтверждают выполнение установленных требований и выдают документы, необходимые для допуска продукции на рынок.

Участники отраслевого совещания отметили, что увеличение количества сертификационных органов будет способствовать сокращению сроков прохождения процедур оценки соответствия и уменьшит нагрузку на систему технического регулирования. В то же время представители бизнеса отметили необходимость дальнейшего развития сети таких учреждений, поскольку спрос на их услуги будет расти вместе с внедрением новых требований в железнодорожной отрасли.

Напомним, Европейский Союз принял новый регламент по управлению мощностями железнодорожной инфраструктуры, который должен улучшить пунктуальность, надежность и эффективность международных пассажирских и грузовых перевозок. Первое оптимизированное расписание движения по новой системе планируется ввести в декабре 2030 года.

Автор:
Ольга Опенько